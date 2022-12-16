Uzmanlar açıkladı: Çamaşırlarınızı asla evin içinde kurutmayın! Yoksa…

KAĞIT HAVLU İLE SİLİN Havadaki buharı daha da azaltmak için ideal olarak yakınlarda bir nem giderici veya nem tutucular bulunan pencereler," diye ekliyor. Sabahları, fazla ve ağır yoğuşma birikintilerini gidermek için pencerelerinizi, çerçevelerinizi ve pervazlarınızı bir kağıt havlu veya bezle silin.

KÜFÜN NEDENİ NEMDİR Aynı zamanda Avustralya Çevre Çalışmaları Koleji Müdürü Nicole Bijlsma, Today Extra'dan David Campbell ve Belinda Russell ile yaptığı bir sohbet sırasında bunun neden olduğunu açıkladı. "Küfün nedeni nemdir, bu nedenle sahip olduğunuz her ıslak yıkama yükü, her sepet yaklaşık beş litre su buharına eşdeğerdir diye açıkladı.