Uzmanlar açıkladı: Çamaşırlarınızı asla evin içinde kurutmayın! Yoksa…

Aynı zamanda Avustralya Çevre Çalışmaları Koleji Müdürü Nicole Bijlsma, Today Extra'dan David Campbell ve Belinda Russell ile yaptığı bir sohbet sırasında bunun neden olduğunu açıkladı. "Küfün nedeni nemdir, bu nedenle sahip olduğunuz her ıslak yıkama yükü, her sepet yaklaşık beş litre su buharına eşdeğerdir diye açıkladı.

O evdeki her insan, her gün yaklaşık 10 litre su buharına katkıda bulunur. Yani, iki yatak odalı bir dairede beş kişi varsa, bu 50 litre su buharı artı yaptığınız her yıkama için beş litre demektir.