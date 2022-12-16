Uzmanlar açıkladı: Çamaşırlarınızı asla evin içinde kurutmayın! Yoksa…

Uzmanlar kış aylarında kıyafetlerinizi iyi havalandırılmayan odalarda kurutmanın küf, mantar ve bakteri üremesine yol açabileceği konusunda uyardı. Homecure Plumbers'a göre, asılı ıslak giysiler, insanların evde yoğuşma ve küf sorunları yaşamasının en yaygın nedenlerinden biridir.
KÜF VE BAKTERİ OLUŞTURUYOR
Homecure Plumbers Genel Müdürü Lee Devlin, "Islak giysiler kurudukça nemi havaya salar; bu da yeterince havalandırılmazsa soğuk yüzeylerde yoğunlaşabilir ve sonunda küf oluşumuna dönüşebilir" diyor. Mümkünse, ıslak giysileri dışarıda kurutun veya bir kurutucu kullanın. Bunlar yalnızca giysilerin daha hızlı kurumasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda evde nem birikmesini de önler.
HER SABAH HAVALANDIRIN
Giysilerinizi dışarıda kurutamıyorsanız Lee, ıslak giysileri havalandırma noktalarına yakın bir yere yerleştirmenizi ve her sabah yatak odanızın pencerelerini en az 15 dakika açmanızı önerir. Gece boyunca nem birikmesi olasılığını artıran soğuk hava koşullarıyla, durumla hızlı bir şekilde başa çıkmak önemlidir.
KAĞIT HAVLU İLE SİLİN
Havadaki buharı daha da azaltmak için ideal olarak yakınlarda bir nem giderici veya nem tutucular bulunan pencereler," diye ekliyor. Sabahları, fazla ve ağır yoğuşma birikintilerini gidermek için pencerelerinizi, çerçevelerinizi ve pervazlarınızı bir kağıt havlu veya bezle silin.
KÜFÜN NEDENİ NEMDİR
Aynı zamanda Avustralya Çevre Çalışmaları Koleji Müdürü Nicole Bijlsma, Today Extra'dan David Campbell ve Belinda Russell ile yaptığı bir sohbet sırasında bunun neden olduğunu açıkladı. "Küfün nedeni nemdir, bu nedenle sahip olduğunuz her ıslak yıkama yükü, her sepet yaklaşık beş litre su buharına eşdeğerdir diye açıkladı.
O evdeki her insan, her gün yaklaşık 10 litre su buharına katkıda bulunur. Yani, iki yatak odalı bir dairede beş kişi varsa, bu 50 litre su buharı artı yaptığınız her yıkama için beş litre demektir.