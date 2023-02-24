Uzmanlar anlattı: Depremde güvenli alanda "cenin" pozisyonunda kalmak ciddi yaralanmaları önlüyor!

"CENİN POZİSYONUNDA KALMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Deprem sırasında yapılması gerekenlere değinen Kapukaya, şöyle devam etti:

"Cenin pozisyonunda kalmak çok önemli bir detay. Bunun mutlaka herkes tarafından bilinmesi ve uygulanması gerekiyor. Kaçarken pozisyon almak mümkün değil, hemen güvenli bir noktaya saklanıp ayaklarınızı, bacaklarınızı ve ellerinizi korumanız gerekiyor. Bunun da en güzel şekli cenin pozisyonudur. Enkazdan yaralı kurtulan yaklaşık 1400 hastamız var. Cenin pozisyonunu uygulamadıkları için neredeyse hastalarımızın tamamında ya kol ya da bacak travması var. Vücutlarının çeşitli yerlerinde ezilmeleri ve kırılmaları var."