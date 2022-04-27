Varlığı sağlığı ciddi oranda tehdit ediyor! Vücut kitle endeksiniz o sayının üzerindeyse...

Vücut Kitle Endeksi; Kilogram cinsinden vücut ağırlığının metre cinsinden boyun karesine bölünmesiyle elde edilen son derece önemli bir veridir. Vücut kitle indeksinin yaşa ve cinsiyete göre farklılık göstermesi söz konusu değildir. VKİ değerinin 25 üzerinde olduğu durumlarda kişinin fazla kilolu olduğunu söylemek gerekir. Buna ek olarak, söz konusu değerin 30 ve üzeri olduğu hallerde ise kişinin obez kategorisinde olduğu bilinir. Ayrıca, VKİ değerinin 35'in üzerine çıktığı hallerde ise obezitenin ciddi bir sağlık sorunu haline geldiğinden bahsetmek gerekir.
Kilo kategorisine göre obezite dereceleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:
*Zayıf: VKİ değerinin 18,5 altında olduğu durumlarda kişinin zayıf olduğunu söylemek mümkündür.
*Sağlıklı: VKİ değerinin 18,5 ila 24,9 olduğu hallerde kişinin sağlıklı olduğundan bahsedilebilir.
*Fazla Kilolu: VKİ değeri 25 ila 29,9 olduğu takdirde kişinin fazla kilolu olduğu söylenebilir.
*Birinci derece obezite: VKİ'si 30 ila 34,9 olan kişiler; birinci derece obezite kategorisinde yer alırlar.
*İkinci derece obezite: VKİ değeri 35 ila 39,9 arasında olan kişiler; ikinci derece obezite sınıfında yer alır.
*Üçüncü derece obezite: VKİ değerinin 40 ve üzeri olduğu hallerde kişinin üçüncü derece obezite kategorisinde olduğunu ve durumunun ciddi hale geldiğini söylemek mümkündür.
Obezite dereceleri nelerdir diye merak edenlerin ilk olarak vücut kitle indeksini hesaplamaları gerekir.
Zayıf
*Vücut kitle indeksi 18,5 ve altı olan kişiler zayıf kategorisinde yer alırlar.
*Obezite dereceleri hakkında bilgi almak adına vücut kitle indeksinin hesaplanması şart olsa da kişinin fazla kilolu olup olmadığını belirleyen farklı kriterler de vardır. Bir insanın hem zayıf hem de obez olması mümkündür.
*Bir başka deyişle, kan yağları artmış, karaciğeri yağlanmış, kalp ve damar hastalıkları riskiyle karşı karşıya kalmış, metabolik sendrom belirtileri ile yüzleşmiş insanlara da rastlanır. Bu durum; normal ağırlık obezite sendromu olarak adlandırılır.
Sonuç olarak, ince insanların dahi vücutlarındaki yağ oranı yüzde 30'u geçebilir.
Normal
*Vücut kitle indeksi 18,5 ila 24,9 arasındaki kişiler normal kabul edilirler.
*Söz konusu kişilerin sağlıklı kategorisinde olduklarını söylemek gerekir.
*Yine de kas – kemik – yağ ağırlığı oranlarını bilmelerine ihtiyaç duyulur.
*Vücut yağlarının genel ağırlığa oranı ve yağların nerede toplandığı önemlidir.
Toplu
*Vücut kitle indeksi 25 ila 29,9 arasındaki kişiler toplu kategorisinde yer alırlar.
*Bu kişiler; fazla kilolu olarak nitelendirilirler.
*Diyabet başta olmak üzere kalp ve damar hastalıkları, hipertansiyon ve kanser riski gibi sorunlarla karşı karşıya kalırlar.
Obez
*Vücut kitle indeksi 30 ila 34,9 arasında olanlar; birinci derece obezite kategorisinde yer alırlar.
*Vücut kitle indeksi 35 ila 39,9 arasında olanlar; ikinci derece obezite sınıfına aittirler.
*Vücut kitle indeksi 40 ve üzeri olan kişiler; üçüncü derece obezite kategorisinde bulunurlar.