Varlığı sağlığı ciddi oranda tehdit ediyor! Vücut kitle endeksiniz o sayının üzerindeyse...

Obezite dereceleri nelerdir diye merak edenlerin ilk olarak vücut kitle indeksini hesaplamaları gerekir.

*Üçüncü derece obezite: VKİ değerinin 40 ve üzeri olduğu hallerde kişinin üçüncü derece obezite kategorisinde olduğunu ve durumunun ciddi hale geldiğini söylemek mümkündür.

*Fazla Kilolu: VKİ değeri 25 ila 29,9 olduğu takdirde kişinin fazla kilolu olduğu söylenebilir.

*Zayıf: VKİ değerinin 18,5 altında olduğu durumlarda kişinin zayıf olduğunu söylemek mümkündür.

Kilo kategorisine göre obezite dereceleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Vücut Kitle Endeksi; Kilogram cinsinden vücut ağırlığının metre cinsinden boyun karesine bölünmesiyle elde edilen son derece önemli bir veridir. Vücut kitle indeksinin yaşa ve cinsiyete göre farklılık göstermesi söz konusu değildir. VKİ değerinin 25 üzerinde olduğu durumlarda kişinin fazla kilolu olduğunu söylemek gerekir. Buna ek olarak, söz konusu değerin 30 ve üzeri olduğu hallerde ise kişinin obez kategorisinde olduğu bilinir. Ayrıca, VKİ değerinin 35'in üzerine çıktığı hallerde ise obezitenin ciddi bir sağlık sorunu haline geldiğinden bahsetmek gerekir.

Zayıf

*Vücut kitle indeksi 18,5 ve altı olan kişiler zayıf kategorisinde yer alırlar.

*Obezite dereceleri hakkında bilgi almak adına vücut kitle indeksinin hesaplanması şart olsa da kişinin fazla kilolu olup olmadığını belirleyen farklı kriterler de vardır. Bir insanın hem zayıf hem de obez olması mümkündür.

*Bir başka deyişle, kan yağları artmış, karaciğeri yağlanmış, kalp ve damar hastalıkları riskiyle karşı karşıya kalmış, metabolik sendrom belirtileri ile yüzleşmiş insanlara da rastlanır. Bu durum; normal ağırlık obezite sendromu olarak adlandırılır.

Sonuç olarak, ince insanların dahi vücutlarındaki yağ oranı yüzde 30'u geçebilir.