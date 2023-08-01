Vücudunuzda biriken yağlar sağlığınız hakkında bilgi veriyor! Özellikle bu vücut tipine sahip kişiler tehlike altında

Vücut yağı, fazla olduğu bölgelere bağlı olarak sağlıkla ilgili bilgiler verir. Metabolizma sağlığından iç organ yağlanmasına ve hormonal dengesizliğe kadar vücudunuza bakarak, bu sinyalleri doğru okuyabilirsiniz.

Yağ dokusu metabolizma hızı ve iştah kontrolü için oldukça önemli fakat aşırı kalori tüketimi vücuttaki yağ hücrelerini çoğaltır. Bu da kronik iltihaplanmaya neden olabilir ve metabolizma düzenini bozar.

KARIN YAĞI

Bu en yaygın vücut yağı tipidir ve iç organ yağı olarak bilinmektedir. Karın yağlanması, iç organlarda biriken bir yağ türüdür ve vücudumuzdaki önemli organlarımızı çevreler. Çok fazla kalori tükettiğimizde ve yeterli fiziksel egzersiz yapmadığımızda fark edilir bir biçimde artar. Bu düşük metabolizmanın işareti ya da hormonal bir dengesizliğin sinyali olabilir. Özellikle karın bölgesinde biriken yağ, karaciğerin hastalandığının sinyallerini verebilir. Mutlaka bir doktora görünmeniz tavsiye edilir.