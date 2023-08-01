Vücudunuzda biriken yağlar sağlığınız hakkında bilgi veriyor! Özellikle bu vücut tipine sahip kişiler tehlike altında

Vücut yağı, fazla olduğu bölgelere bağlı olarak sağlıkla ilgili bilgiler verir. Metabolizma sağlığından iç organ yağlanmasına ve hormonal dengesizliğe kadar vücudunuza bakarak, bu sinyalleri doğru okuyabilirsiniz.
NEDEN VÜCUT YAĞI ÖNEMLİDİR?
Yağ dokusu metabolizma hızı ve iştah kontrolü için oldukça önemli fakat aşırı kalori tüketimi vücuttaki yağ hücrelerini çoğaltır. Bu da kronik iltihaplanmaya neden olabilir ve metabolizma düzenini bozar.
KARIN YAĞI
Bu en yaygın vücut yağı tipidir ve iç organ yağı olarak bilinmektedir. Karın yağlanması, iç organlarda biriken bir yağ türüdür ve vücudumuzdaki önemli organlarımızı çevreler. Çok fazla kalori tükettiğimizde ve yeterli fiziksel egzersiz yapmadığımızda fark edilir bir biçimde artar. Bu düşük metabolizmanın işareti ya da hormonal bir dengesizliğin sinyali olabilir. Özellikle karın bölgesinde biriken yağ, karaciğerin hastalandığının sinyallerini verebilir. Mutlaka bir doktora görünmeniz tavsiye edilir.
Kadınlar için yaşlandıkça vücutta yağın depolandığı yerin değişmesi sık görülmektedir. Menopozdan sonra kaslar azalır ve yağ artar böylece yağ, karın bölgesine yayılabilir. Kadınların yaşlandıkça kilo almamasına rağmen karın bölgesinde viseral yağ (iç organ yağlanması) oluşması olasıdır.
ÜST KOL YAĞI
Eğer kollarınızın üst kısımlarında fazla yağ biriktiğini fark ederseniz, bu vücudunuzdaki hormonal dengesizlikten kaynaklanmış olabilir. Örneğin hormon seviyenizi değiştiren bir ilaç almanız üst kollarınızda yağ artışına sebep olabilir.
Aslında kadınlar erkeklerden daha fazla kol yağına sahip olmaya yatkınlardır. Örneğin kadınların menopozdan sonra kilo alması, üst kol yağı artışı yaygındır.
KALÇALAR VE BASENLER
Basen bölgesinde oluşan yağlanmanın temel sebebi kalıtım olmasının yanı sıra glüten ve süt tüketiminden kaynaklı olabilir. Fiziksel aktivitenin azlığı da daha fazla yağ depolanmasına yol açabilir.
Eğer östrojen içeren ilaç alıyorsanız (doğum kontrol hapı gibi) bu bölgelerde yağ üretilmesi daha yaygındır.
ALT SIRT VE BEL
Düşük proteinli diyetler bu bölgedeki yağ üretimine sebep olur. İşlenmiş gıdalar, rafine karbonhidratlar ile şekerli içecekler alt sırtta ve belde yağ depolanmasına sebep olabilir.