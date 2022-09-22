Yağmur yağdıktan sonra toprak neden güzel kokar?

Yağmurdan sonra oluşan toprak kokusu, yeryüzündeki hemen hemen bütün insanlar tarafından kabul görülmüş, dünyanın en güzel kokularından biri oluyor. Aslında bizi bu kadar mest eden kokunun bir bakteriden çıktığını biliyor musunuz? İşte sizler için araştırdık…

Giriş Tarihi: 22.09.2022 17:13 PAYLAŞ ABONE OL

Yağmur, insanı rahatlatan, huzur veren en güzel doğa olaylarından biridir. Yağmur yağdıktan sonra oluşan toprak kokusu ise dünyanın en güzel kokularından biri oluyor. Peki bu toprağın böyle güzel kokmasının sebebi ne olduğuna gelin birlikte bir bakalım.

TOPRAK DEĞİL BAKTERİ KOKUYOR! Yağmurlu havalarda "toprak kokusu" olarak bildiğimiz, fakat, literatürde ise petrikor olarak adı geçen bu kokunun kaynağı streptomaysis bakterilerinin, geosmin adlı organik bir bileşik salgılamalarından geliyor. Aktinomiset adı verilen bakteriler, toprak nemliyken ortaya çıkar ve kuruduktan sonra ise sporlar üreterek çoğalır. Yağmurun yağmasıyla beraber bu sporlar, gelen damlaların etkisiyle havalanır. Yağmur durduktan sonra ise oluşan nemli hava yoluyla, bu bakterileri içimize çekeriz. Bunun sonucundaysa toprak kokusu olarak tarif ettiğimiz aromatik bir koku alırız. Sonuç olarak aslında bu kadar güzel kokan şey toprak değil, oluşan bakteriler oluyor!