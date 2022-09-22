Yağmur yağdıktan sonra toprak neden güzel kokar?

Yağmur, insanı rahatlatan, huzur veren en güzel doğa olaylarından biridir. Yağmur yağdıktan sonra oluşan toprak kokusu ise dünyanın en güzel kokularından biri oluyor. Peki bu toprağın böyle güzel kokmasının sebebi ne olduğuna gelin birlikte bir bakalım.
TOPRAK DEĞİL BAKTERİ KOKUYOR!
Yağmurlu havalarda "toprak kokusu" olarak bildiğimiz, fakat, literatürde ise petrikor olarak adı geçen bu kokunun kaynağı streptomaysis bakterilerinin, geosmin adlı organik bir bileşik salgılamalarından geliyor. Aktinomiset adı verilen bakteriler, toprak nemliyken ortaya çıkar ve kuruduktan sonra ise sporlar üreterek çoğalır. Yağmurun yağmasıyla beraber bu sporlar, gelen damlaların etkisiyle havalanır. Yağmur durduktan sonra ise oluşan nemli hava yoluyla, bu bakterileri içimize çekeriz. Bunun sonucundaysa toprak kokusu olarak tarif ettiğimiz aromatik bir koku alırız. Sonuç olarak aslında bu kadar güzel kokan şey toprak değil, oluşan bakteriler oluyor!
TOPRAKTA BOL MİKTARDA BULUNUYOR
Bilim adamları 1960'lardan beri geosmin'in topraktaki mikroorganizmalar tarafından, özellikle de bilimsel adı Streptomyces olan bakteriler tarafından yapıldığını biliyorlardı. Bu bakteriler toprakta bol miktarda bulunur ve birçok antibiyotiğin türetildiği çok çeşitli moleküller (özel metabolitler olarak adlandırılır) ürettikleri için doğanın en iyi kimyagerleri arasındadır. Streptomycetes ve yakın akrabaları, yeni antibiyotiklerin potansiyel keşfi için gerçek bir hazine olan binlerce farklı özel metabolit oluşturur.