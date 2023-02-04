Yalan söyleyeni gözünden tanımanız mümkün! Karşınızdaki kişinin doğru söylemediğinin işareti…

Bir kişinin yalan söylediğini nasıl anlayacağınızı merak ediyor olabilirsiniz. Aslında tek ihtiyacınız gözlerine bakmaktır. İşte yalanı anlamanın püf noktası…

YÜRÜMEYE BAŞLADIĞIMIZDAN BERİ YALAN SÖYLÜYORUZ

Yeni yürümeye başlayan çocukların yalan söylemek için çok küçük olduğunu düşünüyorsanız, araştırmalar sizi bu konuda yanıltıyor. Araştırmacılar çocukların 2 yaşından itibaren yalan söylemeye başladığını bildirdiler. Deney, yaşlara göre çocukların yalan

söyleme oranlarını da belirledi;

2 yaşındakilerin %25'i

3 yaşındakilerin %50'si

4 yaşındakilerin %80'i yalan söylüyor.

Ancak bu kızılacak bir durum değildir. Hatta, bilişsel sistemlerini geliştirmenin bir parçasıdır ve normaldir. Ailelerin tek yapması gereken ise çocuklarını dürüstlüğe teşvik etmektir.