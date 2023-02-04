Yalan söyleyeni gözünden tanımanız mümkün! Karşınızdaki kişinin doğru söylemediğinin işareti…

Bir kişinin yalan söylediğini nasıl anlayacağınızı merak ediyor olabilirsiniz. Aslında tek ihtiyacınız gözlerine bakmaktır. İşte yalanı anlamanın püf noktası…
YÜRÜMEYE BAŞLADIĞIMIZDAN BERİ YALAN SÖYLÜYORUZ
Yeni yürümeye başlayan çocukların yalan söylemek için çok küçük olduğunu düşünüyorsanız, araştırmalar sizi bu konuda yanıltıyor. Araştırmacılar çocukların 2 yaşından itibaren yalan söylemeye başladığını bildirdiler. Deney, yaşlara göre çocukların yalan
söyleme oranlarını da belirledi;
Ancak bu kızılacak bir durum değildir. Hatta, bilişsel sistemlerini geliştirmenin bir parçasıdır ve normaldir. Ailelerin tek yapması gereken ise çocuklarını dürüstlüğe teşvik etmektir.
YALAN SÖYLEDİĞİMİZDE GÖZ BEBEKLERİMİZ BÜYÜR
Pek çok insan, birinin gözlerine bakarak doğruyu söyleyip söylemediğini anlayabileceğinizi düşünür. Başka bir çalışma, gözbebeği genişlemesinin yalan söylemeye işaret edebileceğini gösterdi. Sinir sistemimiz gözbebeği boyutunu düzenler ve gözbebekleri genişlediğinde bu, bilişsel talebin arttığı anlamına gelir ve yalancılar genellikle bu talebi yaşar.
YALAN MAKİNELERİ TAM OLARAK DOĞRUYU GÖSTERMEZ
Avukatlar, yalan makinesi testlerinin %80 ila % 90 arasında doğruluk oranı bulunduğunu iddia ediyor. Hatta National Research Council, etkinliklerine dair herhangi bir kanıt bulamadı. Bu sorgulama tekniğinin ideal olmadıklarını gösteriyor.
DUDAKLARI BİRLEŞTİRMEK YALANIN İŞARETİ OLABİLİR
Dudakları neredeyse yok olacak şekilde geriye doğru kıvırmak bir aldatma işareti olabilir. Ayrıca, yalancılar dudaklarını birbirine bastırarak zoraki veya gergin görünürken gülümsemeye daha yatkındır.
ORTALAMA HAFTADA 11 KEZ YALAN SÖYLERİZ
Bilim insanları haftada ortalama 11 kez yalan söylediğimizi keşfettiler. Dahası, yalan söylemeyen gruba kıyasla daha az yalan söyleyenlerle daha sağlıklı olanlar olduğuna dair bir bulguya ulaştılar.