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Yalnızca 3 malzeme ile doğal temizleyicinizi yapın! Çamaşır suyu kadar etkili…

Temizlik malzemeleri hepimizin evinde bulunan zararlı mikrop ve bakterileri uzaklaştırmk için kullandığımız araçlardır. Ancak çamaşır suyu gibi güçlü kimyasallar içermeler sağlığımız üzerinde çeşitli olumsuz etkilere neden olabilir. O nedenle önereceğimiz bu karışım doğal ve etkili olmakla kalmayıp en az çamaşır suyu kadar etkili olarak sizi bu zararlardan koruyabilir.

Giriş Tarihi: 26.07.2023 09:24 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 09:27
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Yalnızca 3 malzeme ile doğal temizleyicinizi yapın! Çamaşır suyu kadar etkili…

Mikrop öldürücü temizlik malzemeleri, kötü virüsleri ve bakterileri yok etmek için genellikle mutfaklarda , banyolarda ve yemek yenilen alanlarda kullanılır.

Ancak çamaşır suyu gibi kimyasal maddeler hem sizin için hem de eviniz için zararlı olabilir. Ancak evinizde bulabileceğiniz bu doğal malzemeler ile kolayca kendi doğal çamaşır suyunuzu yapabilirsiniz.

Temizlik uzmanları, sadece üç malzeme kullanılarak nasıl "güçlü bir temizleyici" yapılacağını paylaştı.

Yarım bir sprey şişesine karbonat, sirke ve limon suyu ekleyerek kolayca güçlü bir dezenfektan yapabilirsiniz. Eğer güzel bir koku katmak isterseniz üzerine bir miktar esansiyel yağ da eklemeniz mümkün. Özellikle narenciye, okaliptus veya çay ağacı gibi antibakteriyel özelliklere sahip olanları tercih edebilirsiniz.

KULLANMADAN ÖNCE

Ancak bu karışımı herhangi bir yüzeyde kullanmadan önce mutlaka küçük bir alanda denemeniz önerilmektedir. Aksi halde belirli yüzeylerde çiziklere neden olabilir.

ETKİLİ TEMİZLEYİCİ KARIŞIMI

Sirke: Asit içeriği sayesinde bakteri ve küf gibi zararlı organizmaları öldürmeye yardımcı olur.

Limon: Doğal bir dezenfektan ve leke çıkarıcıdır.

Karbonat: Yüzeyleri temizler, kötü kokuları giderir ve lekeleri çıkarmaya yardımcı olur.

Doğal Temizleyici Tarifi:

Malzemeler:

1 su bardağı beyaz sirke (daha az keskin bir koku için elma sirkesi de kullanabilirsiniz)

1 adet limonun suyu

2 yemek kaşığı kadar karbonat

Yapılışı:

  • Bir sprey şişesine 1 su bardağı beyaz sirke ekleyin.
  • Limonun suyunu ekleyin.
  • Son olarak, karbonatı ekleyin.
  • Şişeyi sıkıca kapatın ve iyice çalkalayın.

Kullanımı: Bu doğal temizleyiciyi yüzeyleri temizlemek, tezgahları dezenfekte etmek, banyo ve tuvalet temizliği gibi birçok farklı temizlik işlemi için kullanabilirsiniz. Sadece dikkat edin, bazı yüzeyler için karbonat aşındırıcı olabilir, bu yüzden hassas yüzeylerde denemeden önce bir küçük alanda test etmek iyi bir fikir olacaktır.

Bu doğal temizleyici, çamaşır suyu kadar etkili bir şekilde temizlemeye yardımcı olacaktır. Ayrıca çevre dostu olması ve zararlı kimyasallar içermemesi nedeniyle daha sağlıklı bir temizlik alternatifi sunar.

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