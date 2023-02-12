Yangını söndürmek için gelen ekip, 152 saat sonra Rukiye’yi enkazdan çıkardı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'daki Siteler Mahallesi Yamanlar Sitesi 8 katlı apartmanın enkazında, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Enkaza gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Timi, yangına müdahale etti. Bu sırada itfaiye erlerinden Fatih Beyazoğlu, enkazın sol tarafında bir ses duyduğunu söyledi.