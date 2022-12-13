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Yanmış çaydanlıktaki lekelerin kökünü kazıyor: Suyun içine 1 kaşık…

Çaydanlıklarda oluşan yanık lekeler herkesin sinirini bozan durumlardan biri oluyor. Gün içerisinde fazla ısıya maruz kaldığı için çaydanlıkta yanık izleri çok sık meydana gelebiliyor. Peki bu izler nasıl temizlenir? İşte pırıl pırıl çaydanlıklara sahip olmak için…

Giriş Tarihi: 13.12.2022 11:21
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Yanmış çaydanlıktaki lekelerin kökünü kazıyor: Suyun içine 1 kaşık…

Çaydanlıkların sabun ve su ile düzenli olarak yıkanması, su ısıtıcınızı kullanılabilecek kadar temiz tutacaktır ancak sert su, pas ve hatta su ısıtıcınız çift işlevli ise çaydan kalmış olabilecek inatçı lekeleri çıkarmaz. Peki nedir bu pırıl pırıl yapan yöntemler? Gelin birlikte bir bakalım.

KABARTMA TOZU VE SODA

  • Karbonat
  • Su
  • Yumuşak bezler veya ovma pedleri

Çaydanlığı Temizleme Adımları:

  1. Tencereye bir bardak kabartma tozu dökün.
  2. Su ısıtıcısını doldurmak için su ekleyin.
  3. Suyu ve kabartma tozunu kaynama noktasına kadar ısıtın.
  4. Su ısıtıcısını ocaktan alın ve en az 10 dakika soğumasını bekleyin.

SİRKE KULLANIN

Bu yöntem, genel bir temizlik, lekeleri çıkarma ve ayrıca pası giderme için iyi çalışır. Kireç veya mineral birikintilerini gidermek için de bu yöntemi kullanın. Sirkeden çıkan dumanlar güçlü olabilir, bu nedenle alanı havalandırdığınızdan emin olun.

Malzemeler:

  • Beyaz sirke
  • Su
  • Yumuşak bezler
  • Pirinç

Çaydanlığı Temizleme Adımları:

  1. Su ısıtıcısını eşit miktarda su ve beyaz sirke ile doldurun.
  2. Su ısıtıcısını ocağa koyun ve sıvıları kaynatın.
  3. Birkaç dakika kaynamalarına izin verin, ardından ısıyı kapatın.
  4. Su ılık bir sıcaklığa soğuduğunda, suyu atın.
  5. Su ısıtıcısının içindeki lekeleri silmek için yumuşak bir bez kullanın.

ÇAYDANLIKTAKİ TORTULAR NASIL TEMİZLENİR?

Çaydanlığı doldurmak için musluk suyu kullanan herkes, demliğin dibinde beyaz birikmenin biriktiğini fark edebilir. Birikme ilk başta incedir, ancak haftalar geçtikçe daha belirgin hale gelir. Genel temizlikte yıkanarak çıkmayan kalsiyum ve diğer mineral birikintilerinden kaynaklanır.

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