Yanmış çaydanlıktaki lekelerin kökünü kazıyor: Suyun içine 1 kaşık…

Çaydanlıkların sabun ve su ile düzenli olarak yıkanması, su ısıtıcınızı kullanılabilecek kadar temiz tutacaktır ancak sert su, pas ve hatta su ısıtıcınız çift işlevli ise çaydan kalmış olabilecek inatçı lekeleri çıkarmaz. Peki nedir bu pırıl pırıl yapan yöntemler? Gelin birlikte bir bakalım.
KABARTMA TOZU VE SODA
Çaydanlığı Temizleme Adımları:
SİRKE KULLANIN
Bu yöntem, genel bir temizlik, lekeleri çıkarma ve ayrıca pası giderme için iyi çalışır. Kireç veya mineral birikintilerini gidermek için de bu yöntemi kullanın. Sirkeden çıkan dumanlar güçlü olabilir, bu nedenle alanı havalandırdığınızdan emin olun.
Malzemeler:
Çaydanlığı Temizleme Adımları:
ÇAYDANLIKTAKİ TORTULAR NASIL TEMİZLENİR?
Çaydanlığı doldurmak için musluk suyu kullanan herkes, demliğin dibinde beyaz birikmenin biriktiğini fark edebilir. Birikme ilk başta incedir, ancak haftalar geçtikçe daha belirgin hale gelir. Genel temizlikte yıkanarak çıkmayan kalsiyum ve diğer mineral birikintilerinden kaynaklanır.