Yanmış çaydanlıktaki lekelerin kökünü kazıyor: Suyun içine 1 kaşık…

SİRKE KULLANIN

Bu yöntem, genel bir temizlik, lekeleri çıkarma ve ayrıca pası giderme için iyi çalışır. Kireç veya mineral birikintilerini gidermek için de bu yöntemi kullanın. Sirkeden çıkan dumanlar güçlü olabilir, bu nedenle alanı havalandırdığınızdan emin olun.