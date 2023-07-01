Yapımı yarım saat sürüyor! Bu kahve içenleri mest ediyor...

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde asırlardır birçok medeniyete ev sahipliği yapan Assos, günümüzde kuzey yamacına kurulmuş olan Behram köyünde kumda kahve, yerli ve yabancı birçok turistin ilgisini çekiyor. Kum havuzu içinde alttan ısıtma sistemiyle pişirilen kumda kahve, özel ilgi görüyor. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, kumda kahveyi içmek için yarım saat bekliyor.

İHA Giriş Tarihi: 01.07.2023 09:46 PAYLAŞ ABONE OL

Çanakkale sınırlarını kapsayan ve antik çağda Troas olarak adlandırılan bölgenin güneyindeki volkanik bir yanardağ üzerinde, Midilli Adası'nın tam karşısında M.Ö. 2000'li yıllarda kurulmuş olan Assos, Akropolis üzerindeki Athena Tapınağı'ndan izlenen 360 derecelik manzarasıyla her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Antik kentin kuzey yamacında, 1. Derece Arkeolojik Kentsel Sit Alanı ve antik surların içinde kalan Behram köyünde, sadece eski konutların restore edilmesine izin veriliyor.

Koruma altındaki konutlar, tıpkı antik kalıntılar gibi buranın yerel bir taş türü olan gri renkli andezitten inşa edilmiş. Behram ya da antik çağdaki adıyla Assos, otel ve restoranların yer aldığı antik limanı, Akropolis üzerindeki Athena Tapınağı, güney yamacındaki amfi tiyatrosu, bugünkü köy içerisinde kalmış olan Hüdavendigar Camii, Murat Hüdavendigar Köprüsü, tarihi kalesi ve taş evleriyle her yıl yüz binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. Assos Ören Yeri'ni ve yaşamın sürdüğü Behram köyünü aynı anda gezen ziyaretçiler, modern çağdan geçmişe doğru uzanan bir yolculuk yapıyor.