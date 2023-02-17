Yaşam üçgeni sayesinde hayatı kurtuldu! Furkan’ın tek yaptığı şey...





7 SAAT SONRA KURTARILDI



Furkan Kuşluğ, 3'üncü katta oturdukları 6 katlı binanın depremde çöktüğünü belirterek, "Annemle ablam aynı odada uyuyordu. İlk koştum, onları uyandırdım sonra ben mutfağa koştum ve buzdolabının yanına oturdum. Zaten ondan sonra da her şey çöktü bir anda. İnternette hayat üçgeni ile ilgili videolar çok denk geliyordu ve ben de izlerdim.