Yaşam üçgeni sayesinde hayatı kurtuldu! Furkan’ın tek yaptığı şey...

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Adıyaman'da çöken 6 katlı binanın enkazında ailesiyle birlikte kalan Furkan Kuşluğ, duvara sabit olan buzdolabının yanında çöküp, kapanarak kurtarılmayı bekledi. Furkan Kuşluğ, depremden 7 saat sonra yakınları tarafından enkazdan yaralı kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı. Kuşluğ, Adıyaman'daki ilk tedavisinin ardından Ankara'ya sevk edildi. Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam eden Kuşluğ, yaşadıklarını DHA'ya anlattı.
7 SAAT SONRA KURTARILDI
Furkan Kuşluğ, 3'üncü katta oturdukları 6 katlı binanın depremde çöktüğünü belirterek, "Annemle ablam aynı odada uyuyordu. İlk koştum, onları uyandırdım sonra ben mutfağa koştum ve buzdolabının yanına oturdum. Zaten ondan sonra da her şey çöktü bir anda. İnternette hayat üçgeni ile ilgili videolar çok denk geliyordu ve ben de izlerdim.
Çoğunlukla 1999 depremini yaşayan insanlar, bu konuya ilişkin deneyimlerini anlatıyordu, onları izlerdim. Ondan dolayı biraz bilgiliydim bu konuda. Deprem anında mutfaktaki buzdolabının yanında oturdum. Tavan çöktü ama benim üzerime bir şey gelmedi, bu sayede hayatta kaldım. Enkazın altında yağmur damlalarının yüzüme gelmesiyle uyandım ve bağırmaya başladım.
Rüya gibi bir şey zannettim. Oradan 7 saat sonra kuzenim geldi, beni çıkardı ve ondan sonra kendimi Ankara'da buldum. Bilincim yerindeydi; ama ayaklarımı hissetmiyordum. Sürekli dua ettim" diye konuştu.
Etlik Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde görevli Doç. Dr. İbrahim Gündoğdu ise Furkan Kuşluğ'un sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Furkan gitgide toparlıyor. Beslenmesi de yakında açılacak. Korsesini taktık. Oturmaya başladı. Daha sonra ayağa kaldıracağız ve rehabilitasyon merkezine alıp birçok cihazla onun yeniden ayağa kalkması için elimizden geleni yapacağız" dedi.