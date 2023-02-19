Yaşanamamış hikayelerin parçaları: Mezarlarda Türk bayrakları, oyuncaklar ve gelinlik..

"Ülkemizin ve hepimizin başı sağolsun. Bir evden 6 kuzenimi birde kaydettim. Kucağında bebeği ile vefat ettiler. Dualar acının tarifi yok. Allah hepimizin yardımcısı sabır diliyorum. Bizim yüreğimize ateş düştü. Allah kimseye yaşatmasın. Yıllık izne gelmişlerdi. Rabbim sabır versin tüm ülkemize" diye konuştu.

