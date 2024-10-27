Yaşar usta asırlık tezgahından vazgeçmiyor! 86 yaşındaki meslek aşkı herkesi şoke ediyor...

86 yaşındaki Yaşar Erbil, Tarihi Antep evlerinin bulunmuş olduğu Şehreküstü Konakları'ndaki dükkanında her sabah 'bismillah' diyerek işine başlıyor. Keni oluşturduğu tasarımları büyük bir özenle ilmek ilmek dokuyan Yaşar usta hem yurt içi hem de yurt dışı satış yapıyor.

"DÜNYANIN HER TARAFINA GÖNDERİYORUM"

Kilim ustası Erbil, Gaziantep'te mesleğin son temsilcilerinden olduğunu söyledi.

Erbil, "Bir kilimi iyi çalışırsan 3-4 saatte yapabilirsin. Renklerini kendi zevkime göre yapıyorum. Emekliyim, çalışırsan bu meslekle geçimini sağlarsın. Ben çok çalışamıyorum, öğrenmek isteyenlere öğretebilirim. Zevk alıyorum, mesleğim ölmesin diye yapıyorum. Normalde evde yapıyordum ama Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu buraya taşıdı. Benden başka yapan yok ama gelirlerse öğretebilirim." ifadelerini kullandı

Makinede yapılanlara göre dokuma kilimlerin daha sağlam olduğunu belirten Erbil, sağlığı el verdiği müddetçe mesleğini sürdürmek istediğini ifade etti.

Dünyanın her tarafından müşterisi olduğunu anlatan Erbil, "ABD, Çin, İngiltere, özelliklede Almanya ve Fransa'ya çok gönderiyorum. 125 santimetre uzunluğunda, 75 santimetre genişliğinde kilimler yapıyorum. Mesleğimi seviyorum." dedi.