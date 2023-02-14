Yaşı küçük ama gönlü büyük! 12 yaşında kendi gibi depremzede çocuklar için örgü örüyor..



Depremden etkilenen depremzedeler için atkı ören vatandaşlardan Ayşegül Ayaz, "Burada depremzede çocuklar için atkı ve bere örmek için bir araya geldik. Havalar çok soğuk. Şimdi atkı ve bereler bitince hırka örmeye başlayacağız. Burada yaklaşık 10 arkadaş beraberiz hiç birbirimizi tanımıyoruz burada tanıştık. Elimizden bu geliyor çok mutluyuz bunu yaptığımız için Allah nasip ederse de yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Vatandaşlardan Leyla Kurt ise "Biz Elazığlı kadınlar olarak depremden etkilenen şehirlere yardım etmek için çocuklara bere ve atkı örüyoruz. Boş kalmaktan iyidir. En azından bir faydamız olur çocuklar filan ısınırlar" İfadelerini kullandı.