Yaşımız ilerledikçe boyumuz kısalır mı? Bilim insanları şaşırtıcı gerçeği açıkladı

Dr. Kiel, birkaç santimden daha az kısalmanın normal olduğunu ve bundan daha fazlasının altta yatan başka sorunların göstergesi olabileceğini söylüyor.
Philadelphia'daki Thomas Jefferson Üniversite Hastanesi'nde omurga ve periferik sinir cerrahisi bölümünün şefi olan Dr. James Harrop, erkeklerin her yıl boylarının yaklaşık %0,02'sini, kadınların ise yılda ortalama %0,1'ini kaybettiğini belirtiyor.
Miktar kişiye göre değişmekle birlikte genel olarak kısalma normal olarak kabul edilmektedir. Bu yazıda ise uzmanlar bunun neden olduğunu ve ne zaman endişelenmeniz gerekebileceğini açıklıyor.
Kaslarınız zayıflar, bu da omurganızı dik tutmanızı zorlaştırır.
Dr. Kiel, insanların yaşlandıkça kamburlaşma eğiliminde olduklarını açıklayarak, "Yani, boyunuzun kısalmasının bir nedeni öne doğru eğilmiş olmanızdır" diyor. "Dik durduğunuzda boyunuzun kısalmadığını görebilirsiniz, ancak tamamen dik duramayacağınız için boyunuzu daha kısa ölçersiniz."
Bu eğriliğe kifoz denmektedir.. Hepimizin omurgasında bunun bir varyasyonu vardır, ancak yaşlandıkça, genellikle kifozun, yani hafif eğriliğin daha belirgin hale geldiği gözlemlenir.
Dr. Kiel, "Omurganızı düz tutmak için kaslara ihtiyaç vardır ve genellikle yaş ilerledikçe bu kasların bir kısmını kaybedersiniz. "Yaşlanmayla birlikte kas liflerini kaybedersiniz, bu nedenle omurganızı uzatma ve düz ve uzun görünme yeteneğiniz gençken olduğunuz kadar iyi olmayacaktır. Ve böylece kifoz daha belirgindir ve bu nedenle boyunuz kısalır, "dedi.
Kemik kaybı, büzülmeye katkıda bulunan başka bir faktördür.
Boyumuzu oluşturanların bir kısmı da, omurgamızı oluşturan omurların bir parçası olan omur gövdeleridir. Dr. Kiel, "Yaşlandıkça kemik kaybedebiliriz, bazen omur gövdeleri aslında ezilir," dedi. Bu, kişinin omur boyunun kısaldığı anlamına gelir, bu da bizim boyumuzu kısaltır.
Ve bazen bu omur gövdeleri gerçekten kırılır. Dr. Kiel, "Buna vertebra kırığı denir ve vertebra kırığı vertebra gövdelerinin yüksekliğini azaltır" diye ekledi. "Vücudunuzun alt kısmından ortasına, kafatasınıza kadar uzanan çok sayıda omur gövdesi var ve bu omur gövdelerinden biri veya daha fazlası kaybedilirse boyunuz da kısalır" dedi .
Dr. Kiel, kemik kaybı olan osteoporozu olan kişilerin daha fazla vertebral kırığı olma eğiliminde olduğunu belirtti.
YAŞLANDIKÇA KISALMANIN ÖNÜNE GEÇMEK MÜMKÜN MÜ?
Uzmanlar yaş ilerledikçe kemik yoğunluğu testini yaptırmanın önemli olduğunu söylüyor. Bir kemik yoğunluğu testi, kısalmanızı tamamen engellemez, ancak onu şiddetlendirebilecek herhangi bir soruna karşı sizi uyarır.
Dr. Kiel, "Kısalma bir hastalık değildir, ancak vücudunuzda potansiyel olarak bazı şeylerin değiştiğinin bir göstergesi olabilir," dedi. "Kasınız var, diskleriniz var, kemikleriniz var ve bunların hepsi küçülmeye katkıda bulunuyor ve çok fazla küçülürseniz bu, katkıda bulunan bu üç kişide daha fazla kaybın meydana geldiği anlamına gelebilir."