Yaşımız ilerledikçe boyumuz kısalır mı? Bilim insanları şaşırtıcı gerçeği açıkladı

Dr. Kiel, birkaç santimden daha az kısalmanın normal olduğunu ve bundan daha fazlasının altta yatan başka sorunların göstergesi olabileceğini söylüyor.

Miktar kişiye göre değişmekle birlikte genel olarak kısalma normal olarak kabul edilmektedir. Bu yazıda ise uzmanlar bunun neden olduğunu ve ne zaman endişelenmeniz gerekebileceğini açıklıyor.

Philadelphia'daki Thomas Jefferson Üniversite Hastanesi'nde omurga ve periferik sinir cerrahisi bölümünün şefi olan Dr. James Harrop, erkeklerin her yıl boylarının yaklaşık %0,02'sini, kadınların ise yılda ortalama %0,1'ini kaybettiğini belirtiyor.

Kaslarınız zayıflar, bu da omurganızı dik tutmanızı zorlaştırır.

Dr. Kiel, insanların yaşlandıkça kamburlaşma eğiliminde olduklarını açıklayarak, "Yani, boyunuzun kısalmasının bir nedeni öne doğru eğilmiş olmanızdır" diyor. "Dik durduğunuzda boyunuzun kısalmadığını görebilirsiniz, ancak tamamen dik duramayacağınız için boyunuzu daha kısa ölçersiniz."

Bu eğriliğe kifoz denmektedir.. Hepimizin omurgasında bunun bir varyasyonu vardır, ancak yaşlandıkça, genellikle kifozun, yani hafif eğriliğin daha belirgin hale geldiği gözlemlenir.

Dr. Kiel, "Omurganızı düz tutmak için kaslara ihtiyaç vardır ve genellikle yaş ilerledikçe bu kasların bir kısmını kaybedersiniz. "Yaşlanmayla birlikte kas liflerini kaybedersiniz, bu nedenle omurganızı uzatma ve düz ve uzun görünme yeteneğiniz gençken olduğunuz kadar iyi olmayacaktır. Ve böylece kifoz daha belirgindir ve bu nedenle boyunuz kısalır, "dedi.