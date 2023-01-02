Yatağınızı tertemiz yapan yöntem! Astım ve alerjiyi önlemek için...

Uzmanlara göre, yataklarımız alerji ve astımı tetikleyen milyonlarca toz akarına ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle yatak temizliği, sağlık açısından önem taşıyor. Yatak temizliği, bir yıla kadar hayatta kalabilen tahtakurularını önlemek için şarttır. Uyku uzmanı Martin Seeley, akarların ve tahtakurularının oluşumunu önlemek için önerilerde bulundu.

Giriş Tarihi: 02.01.2023 10:50 PAYLAŞ ABONE OL

İpuçlarını uygulamadan önce yatağınızın üzerindeki bakım talimatlarını kontrol edin. UYANIR UYANMAZ YATAĞINIZI TOPLAMAYIN Uzmanlara göre, sıcak ortamlar toz akarlarının gelişmesi için gerekli ortamlardır. Bu nedenle uyandıktan sonra yatağınızı hemen düzeltmeyin. En az 30 dakika havalandırdıktan sonra toplayın. Bu toz akarlarının dolaşımını engelleyecektir.

NEVRESİMLERİ HAFTADA BİR DEĞİŞTİRİN, SICAK SUDA YIKAYIN Uyku Uzmanı Seeley, açıklamalarını şöyle sürdürdü; "Çarşaf ve yastık kılıfları çıkarılmalı, takım halinde haftada bir kez değiştirilmelidir. Nevresimlerinizi haftada bir kez değiştirmeli, toz akarları ve mikropları öldürmek için en az 60 derece sıcak suda yıkamalısınız." KARBONAT MUCİZESİ Nevresimlerinizi değiştirirken, yatağın yüzeyine karbonat serpin. 1-2 saat havalandırdıktan sonra süpürün. Bu ter kokusu ve kalıcı kokuları emerek yatağınızı temizleyecektir.