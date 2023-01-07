Yatak odasında yapacağınız bu değişiklikler uyku kalitenizi artıracak! Her gün dinlenmiş uyanmak için yastıklarınızı...

Hiç yatak odanızı daha rahat bir alana çevirmek istediğiniz oldu mu? Size güzel bir haberimiz var. Aslında bu alanı çok basit değişiklikler ile kısa sürede çok rahat bir alana çevirebilirsiniz. Büyük işlere kalkışmadan ufak dokunuşlarla yapabileceğiniz bu değişiklikler herhangi bir yatak odasını evinizin en güzel alanına dönüştürebilirsiniz. İşte adım adım yapmanız gerekenler…

Giriş Tarihi: 07.01.2023 11:02 PAYLAŞ ABONE OL

Küçük veya geniş bir alana veya modern veya geleneksel bir zevke sahip olmanız farketmez. Bu değişiklikler her iç mekana uyum sağlar. Herhangi bir yatak odası alanını daha rahat hale getirmenin en iyi yollarını anlamak için, basit ve ulaşılabilir ipuçlarını sizler için hazırladık.

YENİDEN BOYAYIN Yatak odanızı sıcacık hale getirmek söz konusu olduğunda, doğru boya renginin etkisi büyük olacaktır. İç mimar Taniya Nayak , bulut beyazı veya kum beji gibi yatıştırıcı bir ton bulun diyor ve boyama yöntemi kadar renk seçiminin de değerini vurguluyor. Ancak unutmayın sakin ve huzurlu bir ortam yaratmak için doğru şekilde boyanmış duvarlar önemlidir. Ve daha derin tonları göz ardı etmeyin. Açık boya renkleri odaları daha büyük gösterme eğilimindeyken, koyu gölgeler rahat ve kompakt bir ortam sağlayabilir.