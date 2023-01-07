Yatak odasında yapacağınız bu değişiklikler uyku kalitenizi artıracak! Her gün dinlenmiş uyanmak için yastıklarınızı...

Küçük veya geniş bir alana veya modern veya geleneksel bir zevke sahip olmanız farketmez. Bu değişiklikler her iç mekana uyum sağlar. Herhangi bir yatak odası alanını daha rahat hale getirmenin en iyi yollarını anlamak için, basit ve ulaşılabilir ipuçlarını sizler için hazırladık.
YENİDEN BOYAYIN
Yatak odanızı sıcacık hale getirmek söz konusu olduğunda, doğru boya renginin etkisi büyük olacaktır. İç mimar Taniya Nayak , bulut beyazı veya kum beji gibi yatıştırıcı bir ton bulun diyor ve boyama yöntemi kadar renk seçiminin de değerini vurguluyor. Ancak unutmayın sakin ve huzurlu bir ortam yaratmak için doğru şekilde boyanmış duvarlar önemlidir. Ve daha derin tonları göz ardı etmeyin. Açık boya renkleri odaları daha büyük gösterme eğilimindeyken, koyu gölgeler rahat ve kompakt bir ortam sağlayabilir.
KOKULARDAN FAYDALANIN
Doğru koku, herhangi bir yatak odasında da sıcacık bir atmosfer yaratabilir. Nayak, "Yatak odama rahat bir unsur katan bir mumun rahatlatıcı ambiyansını ve yatıştırıcı kokularını seviyorum" diyor . Mum yakmanın tehlikesinden endişe ediyorsanız, kokulu oda difüzörleri veya pille çalışan mumlar gibi alternatifler de işe yarar. Hatta esansiyel yağ difüzörlerini veya gece lambası görevi gören kokuları bile deneyebilirsiniz.
KATMANLAR OLUŞTURUN
Nayak, yatak odanızı daha huzurlu hale getirmenin bir başka kesin yolunun da yatağınızı "pazen veya pamuklu çarşaflar, kuş tüyü yorganlar, yorganlar ve battaniyeler gibi rahat tekstiller" ile katmanlamak olduğunu söylüyor. "Sadece rahat değil, aynı zamanda katmanlar şık ve davetkar görünüyor." Yatak örtüleri için mevsimlik bir şey seçin.
YATAĞINIZ DOĞRU SICAKLIKTA OLSUN
Rahat bir yatak, özellikle serin yerde uyumayı tercih ediyorsanız, mutlaka her zaman sıcak bir yatak anlamına gelmez. Seçtiğiniz yatak malzemesi türü ve seçtiğiniz ürünlerle örtüşen kumaşlar seçmenin uyku alanınızın sıcaklığına dikkat etmede önemli bir yeri vardır. İkinci olarak özellikle yorganlarda çeşitli ağırlıklarda olduğundan, konfor ve mevsimsellik için farklı yorganlar edinmeniz önemlidir.
ODANIZA ÇİÇEK EKLEYİN
Yatak odanızın alanını rahat bir alana dönüştürmek için kişisel olarak sizi mutlu eden doğal malzemeler, bitkiler ve öğeler kullanın. Taze yeşillikler veya farklı çiçekler eklemek, yatak odanızın daha sakin bir his vermesini sağlar.
YASTIKLARI İHMAL ETMEYİN
Rahat gözüken bir yatağın rahat bir his de vereceğini bilmek önem taşıyor. Uyumak için ise gündüzleri dekoratif yastıkların arkasında derinlik yaratan, yatağa rahat, dolgun bir hava veren, geceleri ise size en rahat uyku şeklini verecek vücut yastığı öneriliyor.
Dekoratif seçenekler söz konusu olduğunda, kırlentler ile görselliğinde değişikilkler yapabilir veya odaya uygun renkler seçebilirsiniz. Ancak aşırıya kaçmamak ve mevsime uygun kumaşlar tercih etmek de önemli.