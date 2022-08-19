Yaz hiç bu kadar güzel olmamıştı! Sıcak havalarda bunalmamak için uygulayabileceğiniz ipuçları…

GÜNEŞTEN KORUNMAK Sadece bir şişe su almak için yakınlardaki markete gidiyor olsanız bile güneş kremi sürmek hayati önem taşımaktadır. Ancak sadece güneş kremi tek başına yeterli olmaz. Ek olarak kullanacağınız bir şapka ve hatta yeterli gelmezse bir şemsiye kullanarak hem güneşten kaçınabilir hem de vücudunuzu korursunuz.

BESLEYİCİ YİYECEKLER TÜKETMEK Birçok insan yaz boyunca sıcak havalarda fazla yemek yiyemez. Ancak bu konuda yapılacak en iyi şey, iki büyük öğün yerine gün içerisinde çok sayıda küçük öğünler tüketmektir. Ayrıca karbonhidrattan başka bir getirisi olmayan şekerli ürünler tüketmek yerine yararlı besinlerle dolu, yüksek su içeriğine sahip meyve ve sebzeleri tüketmeniz önerilir.