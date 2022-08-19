Yaz hiç bu kadar güzel olmamıştı! Sıcak havalarda bunalmamak için uygulayabileceğiniz ipuçları…

Yaz sıcaklarından kaçınmak ve bu günleri bunalmadan geçirmek için bazı püf noktalar bulunuyor…
PERDELERİ KAPALI TUTMAK
Klima bulunmayan bir ortamda iken perdeleri ve panjurları kapalı tutmak akıllıca bir seçim olacaktır. Bu sayede güneş ışınlarını dışarıda tutacak ve iç mekanın serin kalmasını sağlayabilirsiniz.
PRATİK KLİMA YAPIMI
Sıcak bir ortamdayken kendinizi serinletmek için pratik bir klima düzeneği kurabilirsiniz. Fanlar ne kadar hava üflese de sıcak bir ortamda üfledikleri hava da sıcak olacağından önüne buz dolu bir kase koymanız büyük fark yaratacaktır. Bu sayede fandan gelen hava buzlar sayesinde soğuyacak ve sizi serinletecektir.
ALIŞVERİŞİ ERKEN SAATLERDE YAPMAK
Çoğu kişi alışverişe giderken araç kulllanır ancak kapalı bir aracın ısısı güneşin altında 93 derece kadar çıkabilir. Bu nedenle sabahın erken saatlerinde alışverişe gitmek aracı da daha rahat kullanmanızı sağlar. İlerleyen saatlerde ise arabanın içerisi çok sıcak olacağından alışverişe gitmeniz önerilmiyor.
KAHVE YERİNE SU İÇMEK
Asitli, kafeinli içecekler ve enerji içecekleri serinlemenize yardımcı olmaz aksine vücudunuzun su kaybetmesine neden olur. Susamasanız bile içebileceğiniz en iyi içecek soğuk sudur. Bunun nedeni ise yüksek sıcaklıktaki havanın terleyip vücudunuzun su kaybetmesine neden olmasıdır. Vücudunuzun kaybettiği suyu öncesinde yenilemezseniz ilerleyen süreçte ciddi bir dehidrasyonla karşı karşıya kalabilirsiniz.
EGZERSİZ SAATİNE DİKKAT ETMEK
Birçok kişi spor yapmak için klima bulunan spor salonlarını seçse de açık alanda spor yapmayı tercih eden bireyler de bulunuyor. İster koşmak isterseniz kısa bir yürüyüş olsun, bu aktiviteleri güneş battıktan sonra veya sabahın erken saatlerinde yapmanız önerilmektedir. Bunun nedeni ise sıcakta egzersiz yapmanın vücutta fazladan stres oluşmasına neden olması ve vücut ısısını yükseltmesidir. Sıcak havalarda spor yapmak yorgunluk, sıcak çarpması veya kramplar gibi birçok rahatsızlığa neden olabilir.
GÜNEŞTEN KORUNMAK
Sadece bir şişe su almak için yakınlardaki markete gidiyor olsanız bile güneş kremi sürmek hayati önem taşımaktadır. Ancak sadece güneş kremi tek başına yeterli olmaz. Ek olarak kullanacağınız bir şapka ve hatta yeterli gelmezse bir şemsiye kullanarak hem güneşten kaçınabilir hem de vücudunuzu korursunuz.
BESLEYİCİ YİYECEKLER TÜKETMEK
Birçok insan yaz boyunca sıcak havalarda fazla yemek yiyemez. Ancak bu konuda yapılacak en iyi şey, iki büyük öğün yerine gün içerisinde çok sayıda küçük öğünler tüketmektir. Ayrıca karbonhidrattan başka bir getirisi olmayan şekerli ürünler tüketmek yerine yararlı besinlerle dolu, yüksek su içeriğine sahip meyve ve sebzeleri tüketmeniz önerilir.
HAVAYA UYGUN GİYSİLER SEÇMEK
Başta siyah renk olmak üzere koyu renkli giysilerdeki sorun güneşten gelen ısıyı hapsetmeleridir. Özellikle sıcak günlerde bu durum daha da sıcaklamanıza neden olacaktır. Onun yerine ısıyı ve güneş ışığını yansıtan hafif, açık renkli giysiler giymeniz önerilir. Ayrıca vücudu sarmayan bol giysiler, vücuda oturan ve ısıyı hapsederek terlemenize neden olan kıyafetlerden çok daha iyi bir seçimdir.