"Yedi Bela Hüsnü" demişlerdi! Fenomen kediye ziyaretçi akını: "Terk edilmiş, korkuyor..."

Kedinin yoldan geçen köpeklere saldırmasının, daha önce köpeklerle yaşadığı bir olaydan kaynaklanabileceğini belirten Özkan, "Sürekli köpeklere saldırıyor. İnsanlar araya girdiği için nasibini alıyor. Biz Hüsnü'yü esnaf olarak sahiplendik. Adını 'Yedi Bela Hüsnü" koyduk. Normalde evcil bir kedi ama dışarı atmışlar. Daha önce kısırlaştırmışlar." dedi.

"KEDİYİ GÖREN HERKES GELİP SEVİYOR"

Kedinin bu bölgeye bir hafta önce geldiğini söyleyen Cengiz Karaca da "Esnaf olarak sahiplendik. Kapıda beslemeye başladık. Köpeklere karşı bir saldırganlığı var. Bununla ilgili video oluşturunca ortaya komik bir görüntü çıktı. Kediyi gören herkes gelip seviyor" diye konuştu.