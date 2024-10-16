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Yeni yıkanan çamaşırları 2 saatte kurutuyor! Yalnızca 1 malzeme nemli çamaşır bırakmıyor…

Sonbaharın gelmesi ve havaların soğuma ile birlikte çamaşırların kuruması da zorlaşabilir. Yaz mevsiminde daha hızlı kuruyan çamaşırlar son dönemlerde daha yavaş kuruyorsa bu durumun önüne geçmek mümkün. Sosyal medya üzerinden videolar paylaşan Caroline Solomon, yeni yıkanan çamaşırların bir ya da iki saat içerisinde kurutmanın yöntemini paylaştı.

Giriş Tarihi: 16.10.2024 09:47
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Yeni yıkanan çamaşırları 2 saatte kurutuyor! Yalnızca 1 malzeme nemli çamaşır bırakmıyor…

Caroline, kurutma makinesi kullanmadan çamaşırları hızlı bir şekilde kurutabileceğiniz yöntemi paylaştı. İşte detaylar…

ISLAK ÇAMAŞIRLARI KISA SÜRE İÇİNDE KURUTUYOR

İlk olarak kuru bir havluyu düz bir şekilde seriyor ve havlunun bir ucuna ıslak gömlek koyuyor.

Sonrasında ise havluyu ve gömleği alttan yukarı doğru sıkı bir şekilde sarıyor. Caroline, bu yönteme 'burrito' diyor.

Islak gömlekteki fazla nemi alabilmek için sarmış olduğu havluyu sıkı bir şekilde bastırıyor.

Bir süre bekledikten sonra havluyu açıyor ve gömleği askıya asıp tamamen kurumasını bekliyor.

Bu yöntem sayesinde bir gecede kuruması gereken gömlek yalnızca 1-2 saat içerisinde kuruyor.

ÇOK DAHA HIZLI SONUÇ ALMAK İSTİYORSANIZ

Daha hızlı sonuç almak istiyorsanız havluya gömleği sardıktan sonra saç kurutma makinesini birkaç dakika üzerine tutabilirsiniz.

İÇ MEKANDA ÇAMAŞIR KURUTMANIN İPUÇLARI

Konu ile ilgili Deyan Dimitrov, iç mekanda çamaşır kurutmanın bazı ipuçlarını paylaştı.

İç mekanda çamaşır kurutuyorsanız, çamaşırlarınızı soğuk olan taraftan en uzağa yerleştirmeniz gerektiğini öneriyor.

İç mekanda çamaşır kuruturken küf oluşumunu önlemek için, çamaşırların güzel bir şekilde havalandırılan bir yerde bekletilmesi önerilir.

Kuruması için asmış olduğunuz çamaşırları birbirine çok fazla yakın değil aralıklı olarak yerleştirilmesi tavsiye edilir.

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