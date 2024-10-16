Yeni yıkanan çamaşırları 2 saatte kurutuyor! Yalnızca 1 malzeme nemli çamaşır bırakmıyor…

ISLAK ÇAMAŞIRLARI KISA SÜRE İÇİNDE KURUTUYOR

İlk olarak kuru bir havluyu düz bir şekilde seriyor ve havlunun bir ucuna ıslak gömlek koyuyor.

Sonrasında ise havluyu ve gömleği alttan yukarı doğru sıkı bir şekilde sarıyor. Caroline, bu yönteme 'burrito' diyor.

Islak gömlekteki fazla nemi alabilmek için sarmış olduğu havluyu sıkı bir şekilde bastırıyor.