Yeni yılın gözdesi: Kokinalar hakkındaki ilginç gerçekler...

Kokina olarak da bilinen yılbaşı çiçeği aslında iki farklı bitkiden oluşmaktadır.
Yeşil olan kısımları tavşan memesi adlı bir bitkidir, kırmızı olan kısımları ise silcan adı verilen ve aslında tekli meyvelerin toplanıp bir araya getirilmesiyle oluşuyor.
Daha sonra bu kırmızı meyveler tavşan meyvesi adlı çalı bitkisine bağlanıyor ve evlerde en güzel köşelerde yerini alıyor.
KOKİNALARIN BAKIMI
Her ne kadar iki bitkinin birleşimi de olsa kokinalar da canlı birer bitkidir. Bu nedenle bakılmaları önemlidir. Oda sıcaklığını seven kokinalar, aşırı sıcak ve soğuk havalardan hoşlanmaz. Bu nedenle evin içerisinde güvenle yetiştirilebilir.
Konu sulamaya geldiğinde ise kök kısmından bir miktar su vermek yeterli olacaktır. Aşırı sulama solmasına neden olabilir.
Kokinaların meyve kısmı hayvanlar için zehirli olabileceğinden evcil hayvanınız varsa ulaşamayacakları bir alana koyduğunuzdan emin olun. Ek olarak dikenli yaprakları da küçük çocuklar ve yine evcil hayvanlar için tehlikeli olabilir.
KOKİNALARIN ANLAMI
Binbir zorlukla yapılan kokinaların yeşil kısımları oldukça dikenlidir. Bu nedenle toplanması ve bir araya getirilmesi oldukça zorludur. Ancak yılbaşında evleri süsleyen kokinaların haneye bolluk ve şans getireceğine inanmaktadır.
Başka bir inanış işe kokinaların bir yıl boyunca renginin aynı kalmasının yeni bir ev alınacağına işaret ettiğine inanılmaktadır. Eğer yeni yıla girerken aldığınız kokinalar bir sonraki seneye kadar rengini kaybetmezse yeni bir evin yolda olduğu söylenilmektedir.