Yeni yılın gözdesi: Kokinalar hakkındaki ilginç gerçekler...

KOKİNALARIN BAKIMI

Her ne kadar iki bitkinin birleşimi de olsa kokinalar da canlı birer bitkidir. Bu nedenle bakılmaları önemlidir. Oda sıcaklığını seven kokinalar, aşırı sıcak ve soğuk havalardan hoşlanmaz. Bu nedenle evin içerisinde güvenle yetiştirilebilir.