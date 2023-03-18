Haberler Roza Haberleri Yaşam Haberleri Yenidoğan oğlak ve kuzuya üşümesin diye evin içinde bebek gibi bakan güzel insanlar

Yenidoğan oğlak ve kuzuya üşümesin diye evin içinde bebek gibi bakan güzel insanlar

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde küçükbaş hayvancılık ile geçimlerini sağlayan Taşdemir ailesi, soğuk havalarda yeni doğan kuzu ve oğlağa üşümesin diye onlara evlerinde bebek gibi bakıyor... Hayvanları çok sevdiğini söyleyen Gülten Taşdemir, "Bu köyde ailem ile mutluyum, bunlar benim bebeğim gibi..." dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 18.03.2023 14:27 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 15:04
ABONE OL
YENİDOĞAN OĞLAK VE KUZUYA ÜŞÜMESİN DİYE EVİN İÇİNDE BEBEK GİBİ BAKAN GÜZEL İNSANLAR
Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Uzunçam köyünde Mehmet Taşdemir, Gülten Taşdemir ve Gönül Taşdemir ailesi hayvancılık yaparak geçimini sağlıyor. Bölgede gece saatlerinde etkili olan soğuk hava nedeniyle hayvancılık yapan Taşdemir ailesinin işleri biraz daha zorlaşıyor. Soğuk havada yeni doğan kuzuları ve oğlakları telef olmasın diyeTaşdemir ailesi yavrulara evinde bakıyor. Aile, kış ayında doğuran keçi ve koyunlarının yavruları 'Nazlı' oğlak ve 'Uysal' isimli kuzuyu evlerine aldı.



Hayvanları çok sevdiğini söyleyen Gülten Taşdemir, "Hayvanları çok seviyorum köy hayatı çok güzel. Köy evinde yaşamak kuzu ve oğlaklarımla uğraşmak benim için en güzel yaşam. Zaten depremlerde vatandaşlar çok mağdur oldular şehirlerden diğer yerleşim alanlarına gidiyorlar. Bende şehir hayatı istemiyorum bu köyde ailem ile mutluyum bunlar benim bebeğim gibi" dedi.

Gönül Taşdemir, "Bizim geçim kaynağımız bunlar. Bunlar olmazsa biz yaşamayız canlarımız üşümesin diyerek evde bakıyoruz iyice alıştılar gitmek de istemiyorlar" diye konuştu.



Küçük yaşlardan beri hayvanlarla ilgilendiğini söyleyen Mehmet Taşdemir ise "Bizim yaşamımız bunlarla... Doğada gezerim, onlarla konuşurum. Şimdi yaşlandım ancak böyle evde küçük bebekler diye bakıyoruz. Daha sonra anneleri emziriyor" şeklinde konuştu.

SON DAKİKA SON DAKİKA