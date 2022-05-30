Yıllarca yanlış yemişiz! Çileği bu şekilde yemek iltihaba neden oluyor





ŞEKER VE YÜKSEK FRUKTOZLU MISIR ŞURUBU Özellikle paketli hazır gıdalarda bolca bulunan sofra şekeri ve yüksek fruktozlu mısır şurubu iltihaplanmanın başlıca nedeni olabilir. Yapılan bir araştırma yüksek şeker içerikli beslenmenin meme kanserine dahi yol açabileceğini ortaya koymuştur. Bir klinik deneyde ise normal gazlı içeceğin yanı sıra süt, diyet içecek ve su içen bireylerin ürik asit seviyeleri karşılaştırılmış ve gazlı içecek içen bireylerin seviyelerinde artış gözlemlenmiştir. Bu durum iltihaplanmayı ve insülin direncini de tetiklemektedir. Yüksek ilave şeker içeriği bulunan gıdalar ise kekler, kurabiyeler, tatlı hamur işleri, çikolata ve bazı tahıllar olarak belirtilmektedir.

YAPAY TRANS YAĞLAR Yapay trans yağlar, tüketebileceğiniz en zararlı yağ türüdür. Sıvı olan ve doymamış yağlara daha katı bir yağ görünümü vermek amacıyla yapılmaktadır. Satılan margarinlerin neredeyse tamamı trans yağ içermesinin yanı sıra raf ömrünü uzatmak adına içerisine pek çok işlenmiş gıda da eklenir. Süt ve ette bulunan doğal trans yağların aksine yapay trans yağlar iltihaplanmaya neden olarak hastalıklara yakalanma riskini de arttırmaktadır. Trans yağlar ek olarak düşük olması istenmeyen iyi kolesterolü düşürür ve kalp hastalıklarına neden olabilir.