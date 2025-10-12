Yol kenarında bulunan ayı yavrularını bölge sahipleri ilgiyle karşıladı!

Kastamonu'da ikamet ettiğini belirten Okur, "Her gün sabah 8'de mesaiye geliyoruz, akşam 5 sularında eve dönüyoruz. Her gün görüyorduk, bugün de denk geldi. Baktık vatandaşlar var, biz de inip bakalım dedik. Sabah akşam selamlaşıp gidiyoruz. Bölgenin maskotu oldular." dedi.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine ilçenin yanı sıra çevre ilçelerden ayıları görmeye gelenler hem onları besliyor hem de özçekim yapıyor.

"GÖRENLER, 'ORADAYSA BİZİ DE GÖTÜRÜN' DİYOR"

Taksici Ergun Gökgöz ise ayıların bölge sakinlerince beslendiğini dile getirerek, "Ayı izlemeye geliyorlar. Biz de arada bir müşteri getiriyoruz buraya. Ayıların fotoğrafını çektiğimizde sosyal medyaya atıyoruz. Görenler, 'Oradaysa bizi de götürün' diyor. Biz de getiriyoruz, sonra fotoğraf çekip gidiyorlar." ifadelerini kullandı.

İmam hatip Sedat Kaysel de bölge halkının ayıları çok sevdiğini vurgulayarak, "Ayılar ilçemizin adeta maskotu haline geldi. Vatandaşımız da sağ olsun, çok merhametli. Gelen giden ekmek atıyor. Hatta Doğanyurt ilçesinden bir ağabeyimiz elma getirdi, verdi. Çevre illerden bile görmeye gelenler olduğunu duyduk. Vatandaşlarımız ayıyı merak ediyor, görme fırsatını da burada yakalıyor." diye konuştu.