Yumruk yapma şekliniz kişiliğinizi ortaya çıkarıyor!

Şimdi elinizi yumruk yapın ve bakın. Siz hangi şekilde baş parmağınızı konumlandırıyorsunuz ve bu sizin hakkınızda neler söylüyor? İşte detaylar…

1) BAŞPARMAĞINIZ DIŞARIYA VE YUKARI DOĞRU İSE

Bu şekilde yumruk yapıyorsanız siz de doğuştan lider yapıdasınız demektir. İç dünyanızda gerginlik ve kararsızlıklar yaşasanız bile dışarıdan istikrarlı ve güçlü görünüyorsunuz. Hedeflerinize ulaşmak için durmadan ve odaklanarak çalışıyorsunuz.

Oldukça yeteneklisiniz ve aldığınız her görevi başarıyla yerine getiriyorsunuz. Bu da sizin öne çıkmanızı sağlıyor. Yeni şeyleri denemekten keyif alıyor ve öğrenmeyi seviyorsunuz. IQ seviyeniz de oldukça yüksek. Ek olarak diğer insanlara rehberlik etme konusunda da çok başarılısınız.

Kibar ve cömert bir yapınız var. Haksızlığa tahammül edemiyorsunuz. Başkalarına yardım etmeyi seviyorsunuz ancak bazen bu durum insanların size kötü niyetli yaklaşmasına neden oluyor. Oldukça sosyalsiniz ve kalabalık ortamlarda kendinizi rahat hissediyorsunuz. Karar vermeden önce tüm olasılıkları gözden geçirip öyle harekete geçiyorsunuz.

Temel Kişilik Özellikleri: Enerjik, meraklı, hevesli, şefkatli, lider ruhlu, istikrarlı, güçlü, kolay odaklanan, başarılı, yüksek IQ seviyesine sahip, yardımsever, cömert, girişken, iyi bir dinleyici, bilge.