Yumurtaları sakın böyle saklamayın: Kabuğunu bile kırmadan bakteri yuvasına dönüşüyor

Yumurtaların buzdolabında mı yoksa oda sıcaklığında mutfakta tutulması mı gerektiği konusu uzun zamandır bir tartışma konusu. Bu noktada James Martin, yumurtaları buzdolabında değil, oda sıcaklığında tutulması gerektiğinin sebebini açıkladı: "Yumurtaların gözenekli dokusu"
"BUZDOLABINA KOYMAMAK EN İYİSİ"
Martin, "tüm yumurtalar gözeneklidir", bu nedenle "yumurtaları asla buzdolabına koymamanızın" en doğrusu olduğunu söyledi. Üstelik yumurtaların bu gözenekler sayesinde aromalarının da değişebileceğini belirtiyor. Bu gerçek, çok hoş gelmese de aslında şeflerin kullandığı bir yöntem. Martin örnek olarak, sabahları "yer mantarlı omlet" yapmanın püf noktasının oldukça ilginç söylüyor.
Pirinç olan bir kaseye yer mantarları ve yumurtaları birlikte koyduktan sonra üzerini streç filmle kapattıklarını anlattı. Ardından yer mantarı aromasının, gözenekler sayesinde yumurtaya geçtiğini ve sabahları bu yumurtayla omlet yaptıklarını belirten Martin, "yer mantarı aromalı omletin" sırrının bu olduğunu dile getirdi.
Fakat bu gözenekler, yalnızca kokuların değil, aynı zamanda bu hoş olmayan kokuların ve bakterilerin de giriş alanı olabilir.
"KENDİ KUTUSUNDA SAKLAMAYA DEVAM EDİN"
Uzmanlar, yumurtaları basit bir kutudan daha pratik veya göze hoş gelen bir şeyde saklamak cazip geldiğini ama gerçeğin daha farklı olduğunu dile getiriyor. Buzdolabınızda hoş görünümlü spiral bir yumurtalık veya kullanışlı bir yumurta rafınız olabilir ama gerçek şu ki hiçbir şey orijinal kartonu yenemez.
Kutu yalnızca yumurtaları korumakla kalmaz, aynı zamanda emin olmadığınız her an başvurabileceğiniz, son kullanma tarihini de gösterir.
"SABİT BİR SICAKLIKTA BULUNMASI GEREKİYOR"
Yumurtaları buzdolabında saklamayı seçerseniz, yumurta kabuklarından bakteri ve koku transferini durdurmak için yumurtaları kartonda tutmanız öneriliyor. Uzmanlar, "optimum kalite ve güvenlik" için yumurtaların 20C'nin altında sabit bir sıcaklıkta tutulması gerektiğine dikkat çekti.
Mutfağınızda tutarlı bir sıcaklık sağlayamıyorsanız, bunun yerine buzdolabında saklamanız öneriliyor. Fakat bu durum, sabit bir sıcaklık sağlamak için "en iyi uygulama" olsa da, uzmanlar yumurtaları doğrudan buzdolabından çıkarır çıkarmaz pişirmeye karşı uyardı. Bunun yerine, yumurtaları kullanmaya başladığınızda, onları tekrar sıcaklığa getirmek için pişirmeden yaklaşık 30 dakika önce buzdolabından çıkarmalısınız.