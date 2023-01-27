Yumurtaları sakın böyle saklamayın: Kabuğunu bile kırmadan bakteri yuvasına dönüşüyor

Yumurtaların buzdolabında mı yoksa oda sıcaklığında mutfakta tutulması mı gerektiği konusu uzun zamandır bir tartışma konusu. Bu noktada James Martin, yumurtaları buzdolabında değil, oda sıcaklığında tutulması gerektiğinin sebebini açıkladı: "Yumurtaların gözenekli dokusu"

Martin, "tüm yumurtalar gözeneklidir", bu nedenle "yumurtaları asla buzdolabına koymamanızın" en doğrusu olduğunu söyledi. Üstelik yumurtaların bu gözenekler sayesinde aromalarının da değişebileceğini belirtiyor. Bu gerçek, çok hoş gelmese de aslında şeflerin kullandığı bir yöntem. Martin örnek olarak, sabahları "yer mantarlı omlet" yapmanın püf noktasının oldukça ilginç söylüyor.

Pirinç olan bir kaseye yer mantarları ve yumurtaları birlikte koyduktan sonra üzerini streç filmle kapattıklarını anlattı. Ardından yer mantarı aromasının, gözenekler sayesinde yumurtaya geçtiğini ve sabahları bu yumurtayla omlet yaptıklarını belirten Martin, "yer mantarı aromalı omletin" sırrının bu olduğunu dile getirdi.

Fakat bu gözenekler, yalnızca kokuların değil, aynı zamanda bu hoş olmayan kokuların ve bakterilerin de giriş alanı olabilir.