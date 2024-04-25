Yumuşacık havluların sırrı bu karışımda! Adeta pamuk gibi olacaklar…

Eğer bir havluyu yıkadıysanız ve havlu makineden sert bir dokuya sahip olarak çıktıysa, bunun ne kadar sinir bozucu olabileceğini bilirsiniz. Ne yaparsanız yapın o yumuşaklığı geri döndürmek imkansız gibi görünebilir
Havluların sertleşmesinin birkaç nedeni vardır . Bunun bir nedeni çok fazla deterjan kullanılmasıdır. Çok fazla deterjan kullandığınızda, yıkama işleminde tamamı durulanmaz. Bu, havlularınızın üzerinde onları sert ve kaşındırıcı hale getirebilecek bir kalıntı bırakır.
Bir diğer neden ise havlularınızı yeterince sık yıkamamaktır. Havlular suyu emecek şekilde tasarlanmıştır ve etraflarındaki havadan gelse bile bunu yaparlar.
Havlular konusunda sosyal medyadan yardım isteyen biri şöyle dedi: "Birkaç yıldır üzerlerine yumuşatıcı kullanmamış olmama ve artık her havlu yıkamada sirke kullanmama rağmen havlularım her zaman çok sert ve kaşındırıcı oluyor."
Uzmanlar ise aslında yöntemin çok basit olduğunu söyledi. Tek yapılması gerekenin sıcak suya çeyrek bardak karbonat karıştırmak ve ardından havluları bunun içinde bırakmaktır.
Bu yöntemi denedikten sonra temiz havlulardan arta kalan kirli suyun fotoğrafını paylaştı ve şunları söyledi: "Neyse, havluları çıkardığımda suyun rengi bu. Bunlar görünürde beyaz, temiz havlulardı.
"Havlular kesinlikle daha yumuşak ve kabarık çıktı. Yumuşak kalmalarını sağlamak için artık ayda bir kez onları karbonatla yıkamayı planlıyorum."