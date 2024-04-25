Yumuşacık havluların sırrı bu karışımda! Adeta pamuk gibi olacaklar…

Havlular konusunda sosyal medyadan yardım isteyen biri şöyle dedi: "Birkaç yıldır üzerlerine yumuşatıcı kullanmamış olmama ve artık her havlu yıkamada sirke kullanmama rağmen havlularım her zaman çok sert ve kaşındırıcı oluyor."

Uzmanlar ise aslında yöntemin çok basit olduğunu söyledi. Tek yapılması gerekenin sıcak suya çeyrek bardak karbonat karıştırmak ve ardından havluları bunun içinde bırakmaktır.