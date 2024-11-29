Yüreğinizi ısıtacak kurtuluş! Donmak üzereyken bakın hayata nasıl döndüler

Asuk, bakım ve rehabilitasyon süreçlerinin ardından yavruları sahiplendireceklerini dile getirerek, "Özenle bakımlarını yapıyoruz ve yeni yuvalarına kavuşturacağız. İtfaiye ekiplerimizle bu gibi durumlarda eşgüdümlü çalışıyoruz. Yardıma muhtaç canlılarımıza anında müdahale edip hassasiyet gösteriyorlar. Burada anında müdahale etmek çok önemli. Hala nefes alabiliyorlarken bize getirdiler, biz de elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.