Yürekleri ısıtan sağlık ekibi: Depremzedelerin yaralarını böyle sardılar!

Gaziantep'te 130 saat sonra 3 çocuğu ve eşiyle enkazdan sağ olarak çıkartılan Hasan Basri Aslan’ın, ambulansta müdahale edilirken, “Ama ben çok kokuyorum, sizi rahatsız ediyorum” demesi üzerine, “Hiç önemli değil. Senin sağlığın önemli” diyaloguyla gündeme gelen Eskişehir'in 112 gönüllü ambulans ekibi, bu kez Hatay'da yaraları sarıyor. Görev süreleri dolan 3 kişilik ekip, deprem bölgesine 3. kez gelmek için yeniden gönüllü olacak. İşte haberin detayları geliyor...

İHA Giriş Tarihi: 19.03.2023 13:03 PAYLAŞ ABONE OL

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde 11 il içinde en büyük yıkım Hatay'da meydana geldi. Sağlık Bakanlığı Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Eskişehir 112 Ekip Sorumlusu Feride Gökçe Doğan, depremi ekibiyle nöbetteyken öğrendi ve ilk görev yeri olarak Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerine doğru yola çıktı.

Doğan ve ekibi, Nurdağı'nda 130 saat sonra 3 çocuğu ve eşiyle enkazdan sağ olarak çıkartılan Hasan Basri Aslan'a ambulansta oksijen verip müdahale ederken, "Ama ben çok kokuyorum. Sizi rahatsız ediyorum" diyen Aslan'a, "Hiç önemli değil. Senin sağlığın önemli" diyaloğuyla gündeme gelmişti. Yaşanan bu diyalogla yürekleri ısıtan ekip, görev sürelerinin bitmesinin ardından yeniden afet bölgesinde görevli olmak için gönüllü oldu. Bu kez Hatay'da görevlendirilen ekip köy köy ambulansla gezerek afetzedelerin yaralarını sarmaya çalışıyor.





YÜZLERİ GÜLÜYOR

İkinci kez gönüllü olarak afet bölgesine geldiğini anlatan Acil Tıp Teknisyeni Feride Gökçe Doğan, "Depremin olduğunu nöbette öğrendik ve hemen Eskişehir'den Gaziantep'e geldik. Nurdağı ve İslahiye'de görev yaptık. Görev süremiz bitti ama insanlarımız böyleyken Eskişehir'de kalamazdık. Yine gönüllü olduk ve bu kez Hatay'ın Reyhanlı ilçesi oldu görev yerimiz. Burada yine depremzedelerin acısını paylaşıyoruz, çocuklara moral verip sağlık taraması yapıyoruz. Gördüğümüz eksiklikleri bakanlığımıza bildirip sorunları çözüyoruz. Bunun yanında battaniye, giyim, market eşyaları gibi yardımları ambulansla da götürüyoruz. Çocuklarımızın yüzleri güldükçe aileleri de gülüyor" dedi.