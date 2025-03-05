Yüz yüze iletişimden bunalan gençler, "ASMR" ile rahatlamaya çalışıyor

İngiltere'deki Revealing Reality kuruluşu araştırmacıları, YouTube ve TikTok gibi platformlarda hızla yayılan ve abartılı nefes alma, fısıldama veya saç tarama sesi gibi çeşitli seslerle insanları rahatlatmayı amaçlayan ASMR videolarını üretenlerle ve izleyenlerle görüşmeler yaptı.