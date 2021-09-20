Yüzde 96 engeli yok saydı! Eğitimini tamamladı

ÇOBAN, AÇIK ÖĞRETİM İLE İLK VE ORTAOKULU BİTİRİP LİSEYE GEÇİŞ YAPTI.

Lise eğitimine devam eden Çoban, aynı zamanda hobi kurslarına gidiyor, sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinde yer alıyor.

Anne ve babasının yardımıyla sabah saatlerinde akülü arabasına bindirilen Cansu Çoban, üyesi olduğu ve rampası bulunmadığı için basamaklarını ellerinin üzerinde çıktığı Engelliler Yaşam Derneği'nde, Türk dili ve edebiyatı, matematik ve coğrafya dersleri ile cam seramik kursuna katılıyor.

"OKUMAK ÇOK GÜZELMİŞ"

AA muhabirine, engelli bir birey olarak tüm zorluklara rağmen yaşamını sürdürdüğünü anlatan Çoban, okuma yazma öğrendikten sonra hayata bakış açısının değiştiğini söyledi.

Bilgiye ulaştıkça insanın öz güveninin arttığını vurgulayan Çoban, "Okumak çok güzelmiş. Allah'ın izniyle 'üniversite mezunuyum' dediğim günleri de göreceğim. Çok güzel bir duygu. İnsanlar 'senin azmine hayranım' dediğinde çok mutlu oluyorum. Engelli bireyler kendilerini lütfen kapatmasın evlere. Azmetsinler, mutlaka başaracaklardır." dedi.