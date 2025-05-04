Zeminlerinizin düşmanı çamaşır suyuymuş! Yerine kullanmanız gereken malzeme...

Ev temizliğinde yıllardır başvurulan çamaşır suyu, aslında zeminlerinizin en büyük düşmanı olabilir! Parlak ve hijyenik bir görünüm sağladığı düşünülse de, uzmanlar bu kimyasalın özellikle ahşap, laminat ve fayans gibi yüzeylere ciddi zararlar verebileceği konusunda uyarıyor. Peki, çamaşır suyuna güvenmeden hem etkili hem de güvenli bir temizlik nasıl yapılır? Cevabı mutfağınızda gizli…

DUYGU AKSOY Giriş Tarihi: 04.05.2025 17:01 Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 17:33 PAYLAŞ ABONE OL

Ev temizliğinde kimyasal ürünlerin yerini giderek daha doğal ve çevre dostu alternatifler alıyor. Özellikle zemin temizliğinde çamaşır suyuna karşı uyarıda bulunan temizlik uzmanları, bunun yerine farklı bir malzemenin kullanılmasını öneriyor.

Çamaşır suyu bakterileri yok etmede etkili olsa da, ahşap, laminat ve fayans gibi çeşitli zemin türlerine ciddi zarar verebiliyor. Temizlik uzmanlarına göre ise sirke hem güvenli hem de oldukça etkili bir alternatif.