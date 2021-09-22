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Zopzop Mağarası doğaseverlerin uğrak mekanı

Kahramanmaraş’ta Prehistorik döneme ait olan Zopzop Mağarası doğaseverlerin uğrak mekanı haline geldi. Göksun ilçesine bağlı Payamburnu Mahallesinde bulunan Zopzop Mağarası onlarca mağara, şelaleler, yüksek kayalar ve girintiler-çıkıntılarla doğal güzelliğini korumaya devam ediyor.

İHA
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Giriş Tarihi: 22.09.2021 11:09
ZOPZOP MAĞARASI DOĞASEVERLERİN UĞRAK MEKANI

Doğa fotoğrafcısı Mehmet Gören, "Göksun doğasıyla görülmeye değer bir yer. Çok sayıda tarihi yer mevcuttur. Bölgenin en fazla ormanına sahip. Zopzop Mağarası diye adlandırılan bu yerde girinti-çıkıntılı küçük-büyük onlarca mağara mevcuttur." dedi.

GÖRÜLMEYE DEĞER ONLARCA ŞELALE...

Gören, "Bilhassa ilkbaharın başlarında muhteşem görülmeye değer onlarca şelaleler insanı büyülemektedir. Yüzlerce metre yüksekliğinde büyük kaya parçaları heybetiyle insanı karşılamaktadır. Ayrıca Zopzop Mağarasının alt tarafı Cödden deresi ise bütün ihtişamını sunuyor" dedi.

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