Zopzop Mağarası doğaseverlerin uğrak mekanı

Doğa fotoğrafcısı Mehmet Gören, "Göksun doğasıyla görülmeye değer bir yer. Çok sayıda tarihi yer mevcuttur. Bölgenin en fazla ormanına sahip. Zopzop Mağarası diye adlandırılan bu yerde girinti-çıkıntılı küçük-büyük onlarca mağara mevcuttur." dedi.

GÖRÜLMEYE DEĞER ONLARCA ŞELALE...

Gören, "Bilhassa ilkbaharın başlarında muhteşem görülmeye değer onlarca şelaleler insanı büyülemektedir. Yüzlerce metre yüksekliğinde büyük kaya parçaları heybetiyle insanı karşılamaktadır. Ayrıca Zopzop Mağarasının alt tarafı Cödden deresi ise bütün ihtişamını sunuyor" dedi.