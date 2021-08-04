DR. ASTROLOG ŞENAY DEVİ

23-24 Temmuz 2021'de Kova burcunda bir Dolunay ile ay döngüsünün zirvesine ulaşıyoruz. Bu aslında yaşayacağımız iki Kova Dolunayı'ndan biri, önümüzdeki ay bir Kova Dolunayı daha yaşayacağız. Bu dolunayın pozitif etkileri ise hayatlarımızda büyük değişimler ortaya çıkarabilir.

"ŞİFA YOLCULUĞUNU TEMSİL EDİYOR"

Arka arkaya iki Kova Dolunayı'na sahip olmak, bu ayların birbiriyle uyum içinde çalışacağına işaret eder. Bu Dolunay'da bizim için karıştırılan her şeyin, 22 Ağustos'ta gelecek olan bir sonraki Dolunay ile bağlantılı olacağını görebiliriz.

Bir takvim yılı içinde iki dolunayın da Kova burcunda olması, bu burcun önemini vurgular. Kova, su taşıyıcısı tarafından temsil edilen bir hava burcudur.

Suyu taşıyan, dünyanın duygularını ifade eden suyu kabında toplayıp havanın gücüyle dönüştürebilme yeteneğine sahiptir. Su taşıyıcısı daha sonra onları dünyaya geri dökebilir, bu da bilinçte bir değişim getirir. Kova enerjisine doğal bir şifa kalitesi veren ve bu Temmuz Dolunayı'nda bağlantı kurabileceğimiz besleyici harekettir. Bu doğrudur çünkü Ruh Tıbbının Asteroidi Chariklo da şu anda aktiftir.

Chariklo, şifa yolculuğumuzun manevi tarafını temsil eder. Kendimizi bir iyileşme krizinde bulduğumuzda ortaya çıkabilecek daha yüksek amacı ve ruhsal gelişimi anlamak için görünmeyen dünyalara girmemize izin verir.

Chariklo şu anda Kova burcunda ve bu Dolunay ile kavuşumda, yatıştırıcı ve iyileştirici bir titreşim ekliyor. Kendimizi bir tür şifa yolculuğunda yürürken bulursak, Kovadaki Chariklo bizi şifamızın ruhsal yönünü düşünmeye çağırır.

"PLÜTON'UN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENERJİLERİ KOVA DOLUNAY'INA EŞLİK EDİYOR"

Objektiften görünmeyen şeyleri nasıl anlayabiliriz? Olanları veya iyileştirdiğimiz her şeyi almayı ve onu ruhsal yolculuğumuz için yakıt olarak kullanmayı nasıl seçebiliriz? Bu Kova Dolunayı enerjisiyle karıştırılan Chariklo, özellikle enerji düzeyinde gerçekleşenler olmak üzere, alternatif şifa yöntemleri aramayı da destekler.

Kristallerle çalışmak, enerji şifası, reiki, kanallık, titreşimsel enerjiler alternatif terapilerin tümü, bu dolunay altında daha fazla fayda sağlayacaktır. Temmuz Dolunayı ruhsal şifa yolculuğumuza destek sunarken, Plüton'un konumu nedeniyle bazı güçlü dönüştürücü enerjiler de var.

Plüton da bu dolunayda çok aktiftir ve değişim sürecini veya bitişlerden sonra yeniden doğuşu temsil eder. Dolunaylar sonları ve tamamlanmayı getirme eğilimindedir, bu nedenle bu zamanda Plüton'un enerjisinin sarsıcı dönüştürücü etkisini daha yaygın hissedebiliriz.

Peki bizi bekleyen yeniden doğuşu yaşamak için nelerden vazgeçmemiz gerekiyor?

"SEZGİSEL FISILTILARA HAZIR OLUN"

Bu dolunay altında hayatınızda pek çok şeyi yenileme iyileştirme arzusu hissedebilirsiniz veya belki de yapılması gereken bazı değişiklikler hakkında sezgisel fısıltılar almaya başlayabilirsiniz. Bu değişiklikler bu dolunay zamanında elle tutulamaz hissettiriyorsa, endişelenmeyin, çünkü bir sonraki Kova Dolunayı Ağustos'ta, olayları daha net görmenize yardımcı olabilir.

Bu Dolunay'ın altında havada değişim var ve yön değiştirmeye veya belki de artık bizim için çalışmayan hayatımızın bir alanını değiştirmeye ve yeniden doğmaya çağrılacağız. Bazı değişiklikleri nerede görmek istediğinizi düşünmek için Dolunayı kullanarak bu enerjiyle proaktif olabilirsiniz. Tüm yanıtlara sahip olmak zorunda değilsiniz, ancak açık fikirli olmak ve yeni olasılıklara meraklı kalmak bu enerjiye yaklaşmanın iyi bir yoludur.

"KOVA ENERJİSİ DAHA İYİ BİR YOL BULMANIZI SAĞLIYOR"

Kova enerjisi devrim niteliğindedir ve farklı şeyler yapmayı sever. Yeni ve daha iyi bir yol bulmak için kutunun dışına çıkmamızı ve her şeyi alt üst edip ön plana çıkarmamızı teşvik eder. Hayatınıza geldiğinde bu kaliteyi benimseyin. Eski alışkanlıklardan veya katı fikir ve uygulamalardan nasıl kurtulabileceğinizi görün ve bir şeyleri görmenin veya yapmanın yeni bir yolunu bulun.

Kova enerjisi de çok fazla özgürlük etrafında merkezlenmiştir, bu nedenle bu Dolunay, bizi bir şekilde sıkışmış veya kapana kısılmış hissettiren şeyleri değiştirmemize ve bırakmamıza ilham verebilir.

Dolunay ışığı altında kendinize sorun:

Hayatıma nasıl daha fazla hafiflik ve kolaylık getirebilirim?

Bunu başarmak için nelerden vazgeçmem gerekiyor?

Akışa uyun ve kalbinizin sesine kulak verin.

Temmuz Dolunayı değişim rüzgarlarını harekete geçirebilirken, kendimizi daha hafif ve daha özgür hissedebiliriz. Omuzlarımıza ağır gelen bir şeyi kaldırmak için daha fazla rehberliğe ve desteğe sahip olduğumuzu hissedebiliriz.