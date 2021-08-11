Dr. Astrolog Şenay Devi

19 Ağustos 2021'de uyanış, kurtuluş ve değişim gezegeni Uranüs R Durağan hareketine giriyor ve 18 Ocak 2022'ye kadar orada kalacak. Bu yolculuğunun ilk birkaç ayında Uranüs, Jüpiter, Satürn, Neptün ve Plüton'a katılarak güçlü bir retro 'durağan' gezegensel enerji dizisi oluşturacak.

Geriye giden çok sayıda gezegenimiz olduğunda, bu bir yavaşlama etkisi yaratabilir ve tam olarak ileriye sıçramadan önce bazı adımlar atmamız gerektiğini hissettirebilir bizlere. Ekim 2021'in sonuna geldiğimizde çoğu gezegen retrodan çıkmış olacak olsa da, Uranüs gelecek yıla kadar retroda kalacak.

"7 AY BOYUNCA YAŞANAN ZORLUKLAR BİTİYOR"

Uranüs Retrosu yaklaşık 7 ayda bir gerçekleşir ve döngüsünün doğal ve normal bir parçasıdır. R durağan konuma geçtiğinde, süzmekte olduğu enerjilerin bir kısmını Dünya'ya yeniden vererek, kozmik gökyüzündeki adımlarını takip eder. Son 7 ayda yaptığımız yolculuğu gözden geçirerek ve geriye bakarak bu döngünün enerjisiyle kendi hayatımızda da bağlantı kurabiliriz.

Son 7 ayda sizi değişiklik yapmaya zorlayan şaşırtıcı veya şok edici bir şey oldu mu?

Son 7 ayda, hayatınızdaki bir şey hakkında kendinizi belirsiz veya emin hissetmenize neden olan herhangi bir şey oldu mu?

Uranüs ani değişim ve kargaşa gezegeni olduğundan, bunlar muhtemelen hayatınızda dokunduğu alanlardır. Ancak iyi haber şu ki, bu gerileme döneminde bu enerjiyi hayatımızı iyileştirmek son 7 ayda yaşadığımız zorlukları pişmanlıkları telafi edebilmek için değerlendirmek nereden nereye geldiğimizi görmek için kullanabiliriz.

Şaşırtıcı veya ani değişikliklerin etrafındaki şok sakinleşmeye başlayabilir ve olayları yeni bir bakış açısı ve netlikle görmeye başlayabiliriz. Ayrıca, bir zamanlar belirsiz hissettiğimiz herhangi bir şeyin şimdi biraz daha kesin veya güven verici hissetmeye başladığını ve yeni bir özgürlük bulmamıza izin verdiğini görebiliriz.

Uranüs'ün hayatımızı sebepsiz yere sarsmadığını, bunu bizi uyandırmak ve bizi sıkışmış hissetmemize neden olan sınırlayıcı davranışlardan veya kalıplardan kurtarmak için yaptığını akılda tutmak önemlidir. Uranüs retrodayken olaylara yeni bir açıdan bakmamızı ister. Yeni bir özgürlük düzeyine erişebilmemiz ve bizi bulması gereken her şey için bir yolu kolayca açabilmemiz için bakış açımızda devrim yapmamızı istiyor.

"BOĞA BURCUNDA URANÜS RETROSU"

Uranüs Boğa burcunda geri hareket edecek, bu da yeniyi kucaklamak ve eskiyi bırakmak arasında bir itme-çekme hissedebileceğimiz anlamına geliyor.

Gıda arzı, çiftçilik/tarım ve çevre sorunları etrafında gelişen temaları da fark edebiliriz.

Uranüs 2026'ya kadar Boğa burcunda olacak, yani bunlar bir süredir üzerinde çalıştığımız temalar.

Uranüs de 2021'in çoğunda Satürn'le kare açı yaptığından, özgürlük ve sınırlar etrafında temalar da görebiliriz.

URANÜS R DURAĞAN KONUMUNDA YAŞADIKLARINIZI DEĞERLENDİRİN

14 Ocak – 19 Ağustos 2021 arasını bir düşünün.

Bu zamandan beri neler yaşadınız?

Hayatınıza hangi yeni gelişmeler girdi ve sizi nasıl değiştirdi?

Bu zamandan beri değişime ihtiyaç duyduğunuz neler oldu ?

Nereye teslim olabilir ve akışla daha fazla nasıl doğru yola gidebilirsiniz?

Hayatınızda nasıl daha fazla özgürlük yaratabilirsiniz?

Takıntılarınız kaygılarınız öfkeniz başkalarının etkisi altında kalıp yaptıklarınız

Nelere mal oldu?

Bu sorulara bakarak ve bu dönemde evrenin size gönderdiği benzersiz işaretlere açık kalarak, Uranüs Gerilemesi'nin armağanlarına ve derslerine uyum sağlayabileceksiniz.