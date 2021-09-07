Nilay Arslan

Burçların en çok rahatsızlık yaşadığı bölgeler

Burçların en çok rahatsızlık yaşadığı bölgeler

Burçların en çok rahatsızlık yaşadığı bölgeler

Bedenimizin çeşitli bölgelerini burçlar yönettiği için kişinin haritasıyla sıhhati arasında bağlantı vardır. Hangi hastalıklara yatkın olduğumuz, doğum haritalarımız incelenerek tespit edilebilir. Yine de sadece burca bakarak "Ben bu hastalıklara yakalanırım" demek yanlıştır. Çünkü haritadaki yumuşak açılar sorun oluşturmaz. Önemli olan keskin açılardır.

KOÇ: Koç burcu sembolü, koç başını anımsatır. Bu burç, bedenin baş bölgesini yönettiği için ateş, sinüzit, tansiyon, baş ağrısı, diş sorunları, kellik, migrenden etkilenme potansiyeline sahiptir. Ateş elementi ve öncü burç olduğundan çok çabuk tepki verebilir, öfke kontrolü yaşayabilir.

BOĞA: Boğa sembolüne baktığımızda, boğa yüzü ve boynuzlarını görürüz. Boğa burçları; boyun, omuz, ense ve boğaz bölgesinden etkilenir. Soğuk algınlığı, anjin, tiroit bölgesi sorunlarına yatkın olurlar. Boyun fıtığı, bademcikler, burun eğrilikleri de onlar için sorun olabilir. Ancak hasta olmaktan asla hoşlanmazlar. Boğalar, diğer burçlara göre hastalıklara karşı daha dirençlidir.

İKİZLER: Sembolünde iki insan karşılıklı görünür ve iletişimi temsil eder. İkizler; sinir sistemini, rahatsız edici kuruntuları, kollar, eller, göğüs, akciğer ve omuzları yönetir. İkizler burçları zatürreye yatkındır. Sinirsel enerjilerini kontrol etmeleri gerekir. Hareketli oldukları için sindirim sistemleri iyi çalışır. Kolay kolay kilo almazlar. Sabırsız olma ve dikkat dağınıklığı yaşama potansiyeline sahiptirler.

YENGEÇ: Yengecin kıskaçları, tuttuğu zaman bırakmamayı temsil eder. Yengeç burcu; mide, memeler, böbrekler, onikiparmak bağırsağını yönetir. Mide yaralarına, ülsere yatkındırlar. Hastalandıklarında dayanıksız oldukları için, kendilerine bakanları çabuk bezdirirler. Gastrit, bağırsak tembelliği yaşarlar. Geçmişi unutmazlar, duygularını ve acılarını yoğun şekilde yaşarlar.

ASLAN: Sembolü aslan yelesidir. Hayat gücü kaynağını dışarı akıtmasını sembolize eder. Genel olarak hastalıklara karşı dayanıklıdır. Kalp, omurga ve sırtın iki yanını yönetir. Aslan burcunun kaburga sorunları, kamburluk, kalp rahatsızlıkları, salgın hastalıklar ve virüslere çabuk yakalanma potansiyeli vardır. Dingin bir hayata sahip değilse kalp hastalığı veya kalp krizi geçirme riski yüksektir. Aslanlar çalışmayı çok sevdikleri için kendilerine dikkat etmezler. Sinir sistemleri çok çabuk bozulur.

BAŞAK: Sembolü, dış dünyaya kendini gösteremeyen, içeride olgunlaşan başağı temsil eder. Başak burcunun kolit, bağırsak parazitleri, böbrek ve safra kesesi taşları gibi rahatsızlıklara yakalanma potansiyeli vardır. Standartları yüksek olan Başak burcu, her şeyin en iyisini yapma isteği nedeniyle ruhsal dengesini zaman zaman zorlayabilir.

TERAZİ: Dengeyi ve adaletli olmayı temsil eder. Terazi burçları; üreme organları, kalça ve beli ilgilendiren sorunlar yaşayabilir. Bel düzleşmesi, romatizma, bel fıtığı, varisler, damar hastalıkları yaşama potansiyeline sahiptirler.

AKREP: Düşmanını sokmaya hazır akrep figürüyle temsil edilse de en çok zararı kendinedir. Cinsel organları yönetir. Mesane, rahim hastalıkları, prostatı temsil eder. Ruhsal olarak Zodyak'ın en karmaşık burcudur. Duyguları yıpratıcı olduğundan depresyona eğilimlidir.

YAY: Sembolü, kuyruğu yaydan çıktıktan sonra nereye düşeceği belli olmayan oku ifade eder. Yay burçları; karaciğer hastalıklarına, uyluk sakatlanmalarına, kalça, üst bacak, kaba et sorunlarına, varislere ve cilt problemlerine yatkındır. En zorlandıkları konulardan biri "hayır" demektir, bu da Yay burçlarını çok yorar.

OĞLAK: Zirvede yalnız ve mağrur olarak sembolize edilir. Oğlak burçları; ayak incinmesi, kırılması, ortopedik sorunlar, romatizma, cilt hastalıkları, zona, kaşıntı sorunları yaşama potansiyeline sahiptir. Acılara dayanıklıdır. Acısını sessizce köşesinde izole olarak atlatır.

KOVA: Sembolünde iki paralel dalga vardır. Bunlar beyin dalgalarını, suyun akışı yaşamın sürekliliğini, su ise duyguyu temsil eder. Kova burcu dolaşım sistemini ve topuk bölgesini yönetir. Kovalar; iskelet sistemi hastalıkları, kamburluk, skolyoz, kramplar, el ve ayak bileği sinir sıkışmaları yaşayabilirler. Tansiyon, şeker ve hipoglisemi hastalıklarına yatkındırlar.

BALIK: Sembolünde karşıt şekilde yüzmeye çalışan iki balık vardır. İki zıt özelliğin birleşmesini sembolize eder. Balıklar en çok sinir sıkışması, fıtık yaşama potansiyeline sahiptir. Üşümeye karşı hassastırlar. Hastalandıklarında en iyi tedavi şeklini ve en iyi doktoru seçmeye özen gösterirler. Çift kişiliklidirler, bazen duygusal, bazen umursamaz olurlar.