Nilay Arslan

"Hayır" diyememek, aslında reddedilme korkusunun dışavurumudur.

"Hayır" diyemeyen kişi, genellikle kendini kabul ettirme çabası içindedir ve maalesef kendini kullandırmaya, istismar edilmeye çok açıktır.

İnsanı en çok tüketen durumlardan biridir "hayır" diyememek...

Bir insan, benliğiyle çeliştiği halde her seferinde kendini yok sayıp karşı tarafa öncelik veriyorsa bir müddet sonra alanı bozulur, frekansı düşer ve karşısına buna uygun frekansta kişileri çeker.

Peki, "hayır" derken neden zorlanıyoruz? Sevmediğimiz, istemediğimiz halde karşımızdakini kaybetmemek için mi itiraz etmiyoruz?

"Ben hayır dediğimde kırılır, üzülür" diye düşünerek her şeyi kabul eden, kimseye "hayır" diyemeyen, onaylanmak ve kendini daha fazla kabul ettirmek isteyenler, "değersizlik kalıbı" olan kişilerdir.

Özgüven ve özdeğeri düşük kişiler "hayır" demekte zorlanır.

DEĞERSİZLİK HİSSİ NEDEN ORTAYA ÇIKAR?

Değersizlik kalıbının kökeni, kişinin kendi hikâyesine göre değişir.

Bu his doğuştan gelmez, başka insanların yaşattıkları neticesinde ortaya çıkar.

Öğretmenleri, akranları veya ebeveynleriyle iletişiminde olumsuz deneyimler yaşayan, kötü muameleye maruz kalan, sık sık suçlanan, eleştirilen, kötü ve değersiz olduğu mesajları verilen, hep yargılanan çocuklar, maalesef bu duyguyu geleceğe taşır.

Bu kişiler, maruz kaldıkları eleştiriler kadar kendilerini ve çevrelerini de eleştirebilir ve bu bir kısırdöngü haline gelebilir.

Geçmişte sıkça yargılanmış, eleştirilmiş kişiler; başkalarına çok fazla değer verir, ilişkilerde hep alttan alan taraf olur, mutsuz evliliği/ilişkiyi bitiremez, karşısındakinin her dediğini koşulsuz şartsız kabul eder ve karşı tarafa değer vererek değerli olduğunu hisseder.

Suçlu olmadıkları halde kişiliklerinden taviz vererek kendilerini adeta koruma altına aldıklarını zannederler.

ÖZGÜVEN VE ÖZDEĞERİNİZİ ARTIRMAK İÇİN BUNLARI YAPIN

Bilinçaltı kodlarınızı değiştirin: Olumsuz duygu ve düşüncelerinizi olumluya çevirmeye çalışın. Sizi iyileştirecek olumlamalar yapın.

Kendinizi sevin: Özdeğer; kendinizi olduğunuz gibi kabul etmektir. Kimse kimseden üstün ya da mükemmel değildir. Her şeyi geride bırakıp hayatınızı olduğu gibi kabul edin, kendinizle ve sizi siz yapan her şeyle gurur duyun. Her gün şükretmeniz gereken üç şeyi mutlaka bir kağıda yazın. Küçük ya da büyük fark etmez; size kendinizi iyi hissettiren her şeyi kutlayın. İltifatları mutlaka kabul edin.

Geçmişle barışın: Geçmişten bugüne gelen ekonomik, duygusal, fiziksel ya da ruhsal anlamda yaşananların tümünü kabul edin. Bunlardan kaçmayın. Siz sadece kendi davranışlarınızdan sorumlusunuz. İnsanların sizi bunlardan dolayı yargılamasına veya suçlamasına izin vermeyin.

Onaylanma ihtiyacı duymayın: Sürekli başkalarının onayı ve kabulüyle mutlu olacağınız düşüncesini aklınızdan çıkarın. Sizi seven zaten koşulsuz olarak sevecektir. Fedakârlıkları azaltın, "hayır" demeye başlayın. Dışarıdan onay beklemek yerine kendinize siz onay verin. İnsanların sevgisini kaybetmemek için yapmak istemediklerinizi yapmayın ve istemediğinizi rahatlıkla söyleyin. Bazı insanları kendinizden daha değerli görebilir, kendisini ve düşüncelerini çok önemseyebilirsiniz. Bu kişilere de "hayır" diyebilmeyi deneyin.

Denge kurun: İlişkilerde fedakârlığı bırakma zamanı. "Hep o" ya da "hep ben"i kullanma arasında bir denge oluşturun. Bazı kadınlar ilişkilerinde erkeğin rollerini üstlenir, "Her şeyi yapabiliyorum, kazanıyorum, güçlüyüm" diye düşünür. Ancak böyle kişiler de aslında değersizlik kalıbına sahiptir ve hayatlarındaki erkekler gidince kendilerini yıkılmış hissederler. Bu kadınlar, erkekte "Nasıl olsa ben olmadan da her şeyi halledebilir" algısı yaratır. Erkek, eksik davranmaya alıştırıldığı için ilişkisine aynı şekilde devam eder. Kadın ise "güçlü olayım" diye düşünürken "yenilen pehlivan"a dönüşerek hayatını sürdürür. Oysa güçlü olmak; her işi yapabilmek değil, değişen durumlar karşısında da gücü yeniden eline alabilmektir.

Terapi alın: Olması gereken benlik ile mevcut benliği arasında sıkışan ve bocalayan kişi, zamanla içsel sıkıntılara sahip olur. Oysa ne statüsü, ne çevresindeki kişiler ne de geçmiş onu değersizleştirebilir. Kişi bunun farkına vardığında tüm problemleri çözülecektir. Bu bir duygu durumudur. Bu duyguyu aşamadığınız, sorunlarınızı çözemediğiniz durumlarda terapi, hipnoterapi ya da regresyona yönelik terapiler alın.