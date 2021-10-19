Nilay Arslan

Regresyon terapisi, son dönemde adını sıkça duyduğumuz terapi yöntemlerinden biri. Peki kimlere, ne amaçla ve nasıl uygulanır; merak edenler için açıklayalım...

"REGRESYON" KELİMESİ, "GERİLEME" VE "GERİYE DÖNÜŞ" ANLAMINA GELİR

Kişinin çocukluk dönemine gerileme, eylem ve anıların kayıtlarına ya da bir sorunun kaynağına inmek anlamına gelen regresyon, geçmiş anıların kayıtlarına, gerekirse kişinin anne karnına kadar giderek, sorunların kökeninin kaynağına inerek yardımcı olur. Regresyon, zihinsel iyileşme sağlayan bir tekniktir. Farkında değiliz belki ama hepimiz, ailemizden gelen kayıt ve kodlanmaların yarattığı korkuların arasında sıkışarak büyüyoruz, bunlardan etkileniyoruz. Geçmişimizde ve genlerimizde olan her şeyi aslında bir duygu olarak taşıyoruz. Bizi yöneten o duyguları bulduğumuzda asıl benliğimiz de ortaya çıkıyor. Yani taşıdığımız duygularla mutlu bir hayat sürdürmek, aslında bizim elimizde...



AMAÇ 'ÖZ'E ULAŞMAK

Regresyon terapisinde amaç; 'öz'ümüze ulaşmaktır. Özümüzde; var olduğumuz andan itibaren aldığımız sevgi, denge, neşe, şükür, sabır, özgüven ve pozitiflik vardır. Ancak ne yazık ki bunları yaşadığımız travmalarla kapatır, unuturuz. Regresyon terapisi işte bu travmaları ve negatif duyguları etkisiz hale getirerek iyileşme gerçekleştirir.

Farklı regresyon çeşitleri üstüne konuşulsa da, bu yöntem hipnoz yoluyla gerçekleştirilir. Çünkü "hipnotik trans" diğer adıyla "derin trans" dediğimiz durumdayken odaklanma en yüksek seviyeye çıkar. Bilinçaltının telkin almaya en müsait durumu, bu trans halinde gerçekleşir. Trans hâli, uyku ile uyanıklık arası bilincin en açık olduğu hâldir. Bilinenin aksine kişinin uyuduğu ya da uyunamayacağı hâl değil, aşırı bilinçlilik hâlidir. İnsanlar maalesef kulaktan dolma bilgiler nedeniyle hipnozdan çekinebiliyor, "hipnoterapist tarafından iradem dışında yönlendirilirim" ya da "hipnozdan uyanamayabilirim" gibi yanlış düşünceler içine girebiliyorlar. Oysa hipnoz, bilinçaltı sorunlarını iyileştirebilen faydalı bir terapi yöntemidir.

REGRESYON TERAPİSİ NASIL YAPILIR?

Başarılı bir hipnoz regresyon çalışması 5 aşamadan oluşur:

Danışanı hazırlamak, transa oryantasyon sağlamak. Telkin, indüksiyon. (Burada amaç kişinin dikkatini kendi içine yönlendirmek, travmaya veya çalışılacak duyguya odaklamak, kişiden yanıt ve tepki almak, regresyon yaratarak anıyı, duyguyu, tepkiyi tekrar canlandırmaktır.) Daha önce bastırılmış duyguların ifade edilerek serbest bırakılması. Ayrılma ve transtan çıkarma. (Trans evresinde kişi, bir uyarıyla kendisine gelip toparlanacak durumdadır.) Değerlendirme.

Travmalar, fobiler, alerjiler, değersizlik duygusu, acı ya da hastalıkla özdeşleşmek, acıdan beslenmek, kurban bilincinde olmak, devamlı tekrar eden olaylar ve durumlar yaşamak, hayır diyememek, çaresizlik duygusu ve hayat akışında tıkanmalar; en çok regresyon çalışılan konulardır.