Nilay Arslan

"Eril" deyince erkek, "dişil" deyince de kadın bedeni canlanıyor çoğumuzun gözünde. Oysa eril enerji sadece erkeği, dişil enerji de sadece kadını anlatmaz. Yani mevzu, taşıdığımız bedenlerle ilgili değildir.

Dişil ve eril enerjileri kadın-erkek hepimiz taşırız. Ama çoğunlukla bunun farkında bile olmayız. İstediklerimizin, eylemlerimizin hangisinin dişil, hangisinin eril enerjiden kaynaklandığını da pek bilmeyiz.

Eğer eril ve dişil enerjileri beden tipleriyle veya cinsel eğilimlerle ilişkilendirerek değerlendirirsek, bu kavramları anlayamayız.

Yaşamdaki herhangi bir hedefimiz için çalışırken, ilerleme kaydederken, sorumluluklarımızı yerine getirirken ve gelecek odaklı yaşarken eril enerjimiz; bunların aksine hayatın akışına uyarak hareket ederken, hayatı oyun gibi yaşarken, içsel süreçlerimizle uyumlanırken, daha naif, daha sakin davranırken ve anda kalmaya çalışırken de dişil enerjimiz ön plana çıkar.

Doğum yapmak da kadın bedenindeki dengeli dişil enerjinin ifadesidir.





OLUMSUZ DİŞİL ENERJİ DAVRANIŞLARI



İlişkiyle ilgili analiz yapmak, detaylara inmek, güvensiz bakış açısına sahip olmak, kontrolcü, hırslı, öfkeli, kırıcı, denetleyici, önyargılı davranmak, yönetmeye eğimli olmak, çoğu zaman haklıyı aramak, kovalamak, olumsuza kayan davranışlar sergilemek, geriye dönülmeyecek hasarlar yaratabilen bir ruh haline ve "ne kadar bağırırsam o kadar anlaşılırım" inancına sahip olmak, parayı ve gücü merkeze koymak...

Kadın olduğunuz halde tüm bu sıraladıklarım sizde de mevcutsa, olumsuz, yıkıcı dişil enerjiye sahipsiniz demektir.

İlişkide erkeğin rollerini üstlenen, kendini unutan kadın da yıkıcı dişil enerjidedir.

Bu durum, kişinin kendi iç dünyası ve bilinçaltıyla ilgilidir.

Hissedilen bu duyguların kaynağında nasıl bir düşünce yapısı olduğunu anlarsanız, hislerinizin neden bu davranışlara dönüştüğünü çözümlerseniz, kendinize doğru bir adım atmış olursunuz.



DENGELİ DİŞİL ENERJİ DAVRANIŞLARI



Şefkatli, sevgi odaklı, kişileri ve durumları olduğu gibi kabul eden, değiştirmeye çalışmayan, nazik, yumuşak, naif, önyargısız, yapıcı, tavırları netlik içeren, güven veren ve güvenen kadın, dengeli dişil enerjiye sahiptir.



OLUMSUZ DİŞİL ENERJİNİN İLİŞKİYE ETKİSİ



Eğer olumsuz dişil enerjiye sahipseniz, bu durumun ilişkinizde yaratacağı sorunlar, bir süre sonra erkeğin sizi "silik" olarak görmesine yol açacaktır...

Unutmayın; erkek, beğendiği ve birlikte olmak istediği kadın için gayret göstermek üzere yaratılmıştır. İstediği, beğendiği kadını hayatına almak üzere vazgeçmemek, peşinden gitmek doğasında vardır.

Eğer isterseniz erkeğin peşinden gidebilir, onu ilişkiye ikna etmek için çabalayabilir, hatta onun problemlerini çözmeye çalışabilirsiniz. Ancak çoğu zaman bu, erkeğin ilişkiye bütünüyle girmesine engel olur. Kendini yeterli hissedemediği ve doğasını yaşayamadığı için isteksizleşir. Geri çekilmek, kadının her şeyi yapmasına izin vermek, erkeğe doğal gelmez.

Eğer bir erkek sizinle birlikte olmak istiyorsa, size zaman yaratması için onun peşinden koşmanıza gerek yok. Siz sadece kendiniz olun.

Hayatınızı değiştirmek istiyorsanız, önce bilincinizi değiştirin. O zaten enerjinizi değiştirecektir.

Bütün düşünceler, enerji frekansı taşır. Bütün davranışları da duygular yönetir.

Başkalarında sadece kendimizde olanı görürüz. Başkaları da bizi kendimizi sevdiğimiz kadar sever ve değer verir.