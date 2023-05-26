Ayran aşı çorbası tarifi: Ferah bir lezzet

Ayran aşı çorbası, özellikle sıcak havalarda en çok sevilen tariflerden biri. Hem doyurucu hem de besleyici bu çorba, aynı zamanda iyi bir başlangıç olarak sofralarda yerini alıyor. İşte pratik ve lezzetli o tarif...

Giriş Tarihi: 26.05.2023 08:37 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 08:37
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 15 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 172 kcal

MALZEMELER

  • 1 su bardağı buğday
  • Sıcak su (üzerini geçecek kadar)
  • 1 su bardağı nohut
  • 3 su bardağı yoğurt
  • Tuz
  • 1 tatlı kaşığı kuru nane
  • 1 tutam dereotu
  • 4 su bardağı su

YAPILIŞI

  1. Uygun bir tencereye 1 gece önceden ıslattığımız buğdayı alalım, üzerini geçecek kadar sıcak ekleyerek pişmeye bırakalım.
  2. Buğdayların pişmesine yakın önceden haşladığımız nohutları da ekleyelim ve 5 dakika daha birlikte pişirelim.
  3. Uygun bir tencereye 1 gece önceden ıslattığımız buğdayı alalım, üzerini geçecek kadar sıcak ekleyerek pişmeye bırakalım.
  4. Buğdayların pişmesine yakın önceden haşladığımız nohutları da ekleyelim ve 5 dakika daha birlikte pişirelim.
  5. Süre sonunda ocağı kapatalım ve soğumaya bırakalım.
  6. Uygun bir kaba yoğurt, tuz, nane, dereotu ve suyu alarak karıştıralım.
  7. Haşladığımız nohut ve buğdayın suyunu süzelim ve yoğurtlu karışımın içerisine ekleyelim ve karıştıralım. Kıvamını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.
  8. önceden haşladığımız nohutları da ekleyelim ve 5 dakika daha birlikte pişirelim.
  9. Süre sonunda ocağı kapatalım ve soğumaya bırakalım.
  10. Uygun bir kaba yoğurt, tuz, nane, dereotu ve suyu alarak karıştıralım.
  11. Haşladığımız nohut ve buğdayın suyunu süzelim ve yoğurtlu karışımın içerisine ekleyelim ve karıştıralım. Kıvamını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.

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