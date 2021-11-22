Balık Çorbası Tarifi: Balık Çorbası Nasıl Yapılır?
Olmazsa olmaz sıvı yemeklerimizden biri olan çorbalar sofralarımızın en büyük zenginliklerinden biridir. Farklı türlerde ve tatlarda pek çok çorba türü bulunmaktadır. Bunlardan biri de balık çorbasıdır. Özellikle balık severler için kaçınılmaz bir lezzet olan balık çorbası aynı zamanda Omega 3 bakımından zengin ve pek çok hastalığa şifa olması bakımından da tüketilmesi gereken bir çorba çeşididir. Peki, balık çorbası nasıl yapılır? İşte, balık çorbası tarifi…
Giriş Tarihi: 22.11.2021 10:38Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 10:38
6 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
40 dakika
MALZEMELER
1 adet levrek
1 adet soğan
1 küçük boy patates
1 küçük boy havuç
2 yemek kaşığı un
5 su bardağı su
3 yemek kaşığı sıvıyağ
1 yumurta sarısı
1 miktar maydanoz
Tuz
Karabiber
Limon suyu
AŞÇININ NOTU
Balık çorbası için aldığınız levreğin içini ve pullarını iyice temizleyin. Su ile pişirdiğiniz levreğin suyunu dökmeyin. Levreğin piştiği su çorbanın içerisinde kullanılacaktır. Çorbaya unu yavaş yavaş ve devamlı karıştırarak ekleyin. Çorbanızı taneli olarak tüketebileceğiniz gibi blenderdan geçirerek de tüketebilirsiniz.
Çorbanızın kıvamı katı olursa su ekleyerek çorbanızı açabilirsiniz. Ayrıca balık çorbası levrek hariç pek çok balık çeşidi kullanılarak da yapılabilmektedir. Sevdiğiniz balıkları kullanarak da bu çorbayı elde edebilirisiniz.
YAPILIŞI
5 su bardağı su ile levreği tencereye alıp haşlayın.
Pişen levreği küçük küçük didin.
Levreğin suyunu süzerek kenara alın.
Farklı bir tencerede sıvıyağ ile soğanı kavurun.
Patates ve havucu da küçük küçük doğrayıp tencerenin içerisine ekleyin.
Tencerenin ağzını kapatıp kısık ateşte patates ve havucun biraz pişmesini sağlayın.
Daha sonra unu da ekleyerek biraz karıştırın.
Ardından süzüp kenara ayırdığınız balık suyunu ekleyerek tüm malzemeler pişene kadar kaynatın.
Kaynayan suyun içerisine balıkları ekleyerek biraz daha kaynatın.
Bir kaseye yumurta sarısı ve limonu alıp karıştırın.
Ardından çorba suyundan 1 kase alarak yumurta karışımına ekleyin.
Karışımı çorbaya ekleyerek karıştırın ve biraz daha kaynatın.
Son olarak baharatlarını ekleyerek ocağın altını kapatın.