Balık Çorbası Tarifi: Balık Çorbası Nasıl Yapılır?

AŞÇININ NOTU

Balık çorbası için aldığınız levreğin içini ve pullarını iyice temizleyin. Su ile pişirdiğiniz levreğin suyunu dökmeyin. Levreğin piştiği su çorbanın içerisinde kullanılacaktır. Çorbaya unu yavaş yavaş ve devamlı karıştırarak ekleyin. Çorbanızı taneli olarak tüketebileceğiniz gibi blenderdan geçirerek de tüketebilirsiniz. Çorbanızın kıvamı katı olursa su ekleyerek çorbanızı açabilirsiniz. Ayrıca balık çorbası levrek hariç pek çok balık çeşidi kullanılarak da yapılabilmektedir. Sevdiğiniz balıkları kullanarak da bu çorbayı elde edebilirisiniz.