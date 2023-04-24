Domates çorbası tarifi: tam kıvamında nefis bir lezzet
Hem doyurucu hem de lezzetli çorbaların başında gelen domates çorbasının kıvamını tutturmak zor olabiliyor. Ancak bu tarif sayesinde her seferinde bir yiyenin bir kase daha isteyeceği lezzeti yakalamanız mümkün. İşte damaklarda eşsiz bir tat bırakan o nefis tarif...
Giriş Tarihi: 24.04.2023 09:41Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 09:41
6 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
30 dakika
Hazırlama
30 dakika
Porsiyon :
205 kcal
MALZEMELER
5 adet büyük boy domates
4 su bardağı sıcak su
2 çay bardağı sıcak süt
2 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı tereyağı
2 çay kaşığı tuz
Üzeri için;
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
YAPILIŞI
Tencereye tereyağını koyup eritin.
Üzerine unu ekleyip kokusu çıkana kadar kısık ateşte kavurun.
Domatesleri rendeleyip üzerine ekleyin ve 5 dakika pişirin.
Ardından sıcak suyu ve tuzu ekleyin. Çorbanın kesilmesini önlemek için sıcak sütü yavaş yavaş ekleyip sürekli olarak karıştırın.
Kaynayana kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşte 15 dakika pişirmeye devam edin.
Pürüzsüz bir kıvam istiyorsanız blengergan geçirin ve sıcak olarak kaselere koyun.
Son olarak üzerine rendelenmiş kaşar peynirinden koyup servis edin. Afiyet olsun!