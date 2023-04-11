Düğün çorbası tarifi: Lezzetiyle baş döndürecek

Besleyici ve doyurucu tariflerin arasında bulunan düğün çorbası, yemek davetlerinden iftar ziyaretlerine birçok sofrada kendine yer bulan en lezzetli alternatiflerden biri. Hem doyurucu hem de lezzetli bu çorbayı kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. İşte o tarif...
Giriş Tarihi: 11.04.2023 09:09Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 09:11
4-6 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam YemeğiYemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
30 dakika
Hazırlama
40 dakika
Porsiyon :
92 kcal
MALZEMELER
500 g kuzu gerdan eti
1,5 litre su
Terbiyesi İçin;
5 yemek kaşığı yoğurt
3 yemek kaşığı un
1 yumurta sarısı
Yarım limon suyu
1 su bardağı su
Üzeri için;
Pul biber
Nane
2-3 yemek kaşığı tereyağı
YAPILIŞI
Etleri düdüklü tencereye alalım, üzerine suyu ilave ederek ve 30-35 dakika pişmeye bırakalım.
Etlerin pişmesinin ardından kısa sürede soğuması için farklı bir tabakta bekletin ve soğuduktan sonra didikleyin.
Bu esnada çorbanın terbiyesini hazırlayabilirsiniz. Bir kapta yoğurt, un, yumurta sarısı, limon suyu ve içme suyunu iyice çırpın.
Haşlanan etin suyunu süzdükten sonra, çorba yapacağımız tencereye alın.
Hazırladığımız yoğurtlu karışımı et suyumuzun içine yavaş yavaş ve karıştırarak ilave edin.
Kaynadıktan sonra didiklenmiş etleri de ekleyerek kısık ateşte çorbamızı kaynatın.
Son olarak çorbanın tuzunu da ilave edelim, 5 dakika daha kaynatarak ocağı kapatın.
Üzerine tereyağı ve pul biber ile hazırlamış olduğumuz sosu gezdirip servis yapın.
Dilerseniz çorbayı içerken sirke de ilave edebilirsiniz. Afiyet olsun…