Enerji deposu bir çorba: Şehriyeli tavuk suyu çorba

Bir başlangıç olarak çok sevebileceğiniz bu çorbayı, menülerinize dahil ederken herkesin beğenisini kazanabilirsiniz. Tavuğun yoğun tadını şehriye ile bir araya getirdiğinizde neredeyse bir ana yemek doyuruculuğuna sahip olan bu çorba sayesinde sofralarınızı renklendirebilirsiniz. İşte şehriyeli tavuk suyu çorba tarifi...

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