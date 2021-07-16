Enerji deposu bir çorba: Şehriyeli tavuk suyu çorba

Soğuk havalarda bağışıklık sisteminizi yenileyecek olan bu çorba ile tüm kış boyunca kendinizi enerjik hissedebilirsiniz. Çocuklarınızın lezzetine hayran kalacağı, yetişkinlerin yemekten vazgeçemeyeceği bu çorba sayesinde eşsiz bir tada erişebilirsiniz.

  • 5 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 30 dakika

MALZEMELER

MALZEMELER:

  • 1 adet tavuk göğsü
  • 1 çay bardağı şehriye
  • 2 çorba kaşığı zeytinyağı
  • 1 çorba kaşığı biber salçası
  • 2 diş sarmısak
  • Tuz, karabiber ve nane

AŞÇININ NOTU

Çorbanın lezzetini artırmak için tavuk göğsü yerine tavuk but kullanabilirsiniz.

YAPILIŞI

Bir başlangıç olarak çok sevebileceğiniz bu çorbayı, menülerinize dahil ederken herkesin beğenisini kazanabilirsiniz. Tavuğun yoğun tadını şehriye ile bir araya getirdiğinizde neredeyse bir ana yemek doyuruculuğuna sahip olan bu çorba sayesinde sofralarınızı renklendirebilirsiniz. İşte şehriyeli tavuk suyu çorba tarifi...

YAPILIŞI:

  • Tavuk göğsünü tencereye yerleştirip, üzerini beş parmak geçecek kadar su ilave edin.
  • Ocağa oturtup yumuşayana dek haşlayın.
  • Ocaktan alıp, tavuğu haşlama suyundan çıkarın ve didikleyin.
  • 2 Haşlama suyunu yeniden ocağa oturtup, şehriye ilave edin ve 2 dakika kaynatın.
  • Tavuk etini ekleyip kaynamaya bırakın.
  • 3 Ayrı bir yerde zeytinyağı ve salçayı karıştırarak kavurun.
  • Ezilmiş sarmısak ve nane ekleyip bir-iki çevirin.
  • Daha sonra tencereye ilave edin. Bir taşım kaynatıp servis yapın.

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