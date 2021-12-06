Her bir kaşıkta şifa var: Isırgan otu çorbası tarifi

Hem tadı hem rengi hem de şifasıyla gönüllerden raht kuran ısırgan otu çorbasını sizler için hazırladık. Tadına doyum olmaz bu çorbanın yapılışı da olfukça kolay. Isırgan otu çorbası nasıl yapılır diyenler için konuyu uzatmadan hemen detaylara geçelim, buyursunlar...

Giriş Tarihi: 06.12.2021 09:14 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 11:13
  • 4 Kişilik
  • Vejetaryen
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 35 dakika

MALZEMELER

  • 500 gram ısırgan
  • 2 yemek kaşığı un
  • Bir yumurta
  • 150 gram önceden ıslatılmış buğday
  • Bir kilo yoğurt
  • Zeytinyağı

AŞÇININ NOTU

Tarifte yer alan buğday yerine karabuğday da kullanabilirsiniz.

YAPILIŞI

  • Buğdayı tencereye alın ve 2 litre suda yumuşayana kadar haşlayın.
  • Isırganları güzelce yıkayın ve ince ince kıyın. Haşlananın buğdayların içine ilave edin.
  • Yaklaşık yarım saat boyunca pişirmeye devam edin.
  • Derin ve geniş bir kabın içinde yoğurt, un ve yumurtayı çırpın. Çorbanın suyundan bir kaşık alın ve bu yoğurtlu karışımın içine ilave edip hızlıca karıştırın.
  • Ilıyan terbiyeyi tencereye ekleyin vw çorbayı karıştırın.
  • Çorbayı yaklaşık 10 dakika kısık ateşte pişirin. Afiyet olsun.

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