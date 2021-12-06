Her bir kaşıkta şifa var: Isırgan otu çorbası tarifi
Hem tadı hem rengi hem de şifasıyla gönüllerden raht kuran ısırgan otu çorbasını sizler için hazırladık. Tadına doyum olmaz bu çorbanın yapılışı da olfukça kolay. Isırgan otu çorbası nasıl yapılır diyenler için konuyu uzatmadan hemen detaylara geçelim, buyursunlar...
Giriş Tarihi: 06.12.2021 09:14Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 11:13
4 Kişilik
Vejetaryen
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
35 dakika
MALZEMELER
500 gram ısırgan
2 yemek kaşığı un
Bir yumurta
150 gram önceden ıslatılmış buğday
Bir kilo yoğurt
Zeytinyağı
AŞÇININ NOTU
Tarifte yer alan buğday yerine karabuğday da kullanabilirsiniz.
YAPILIŞI
Buğdayı tencereye alın ve 2 litre suda yumuşayana kadar haşlayın.
Isırganları güzelce yıkayın ve ince ince kıyın. Haşlananın buğdayların içine ilave edin.
Yaklaşık yarım saat boyunca pişirmeye devam edin.
Derin ve geniş bir kabın içinde yoğurt, un ve yumurtayı çırpın. Çorbanın suyundan bir kaşık alın ve bu yoğurtlu karışımın içine ilave edip hızlıca karıştırın.