Kereviz çorbası tarifi: Damak ısırtan bu lezzet hastalıklara şifa oluyor!

Kereviz, vitaminler açısından oldukça zengin besinlerden biri oluyor. Kış aylarında çok fazla tüketilen bu besin, sağlığımıza oldukça yararlı. Peki hiç kereviz çorbası içtiniz mi? İşte hastalıklara iyi gelen, şifa bulacağınız o tarif...

Giriş Tarihi: 25.11.2022 08:50 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 08:50
  • 4-5 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 30 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 67 kcal

MALZEMELER

  • 1 adet kereviz
  • 1 adet orta boy patates
  • 1 adet havuç
  • 1 litre sıcak su
  • 1 adet yumurta sarısı
  • 1 çay bardağı su
  • 2 yemek kaşığı un

Üzeri için;

  • 1 tatlı kaşığı tereyağı
  • Tuz
  • Maydanoz
  • Karabiber
  • Limon

YAPILIŞI

  1. İlk olarak kereviz, havuç ve patatesler soyulup küp küp doğrayın.
  2. Ardından kerevizin yaprakları iyice yıkanıp minik minik doğrayın.
  3. Sonra düdüklüye tavuk suyunu da koyup 10 dk kadar haşlayın.
  4. 2 kaşık un, yumurta ve su ile terbiyesini yapıp kaynayan sudan bir kaşık alıp karıştırın ve çorbaya koyup karıştırın.
  5. Sonra 1 tatlı kaşığı tereyağ, tuz ve maydanoz koyup 5-10 dakika kaynatıp ocağı kapatın.
  6. En son olarak limon ve karabiberle servis yapıp afiyetle yiyin.
  7. İşte kereviz çorbamız hazır! Herkese afiyet olsun.

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