Kremasız mantar çorbası tarifi: Kremasız mantar çorbası nasıl yapılır?

Kremasız mantar çorbası tarifi, internette sıklıkla aratılan çorba çeşitlerinden bir tanesidir. Kremasız mantar çorbası nasıl yapılır merak eden kullanıcılar, birçok kremasız mantar çorbası yapımı içeriği ile karşılaşacaklardır. Fakat bizler sizler için en lezzetli ve pratik tarifi hazırladık. Sıralamış olduğumuz kremalı mantar çorbası malzemeleri elinizde eksiksiz bir şekilde bulunduğunda ve verdiğimiz tarife tam olarak uyduğunuzda harika bir kremasız mantar çorbası elde edebilirsiniz. İşte kremasız mantar çorbası tarifi.

Giriş Tarihi: 29.09.2021 10:44 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021 10:44
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 10 dakika

MALZEMELER

  • Kültür mantarı (yarım kilo)
  • Kuru soğan (1 adet)
  • Süt (1 su bardağı)
  • Sıcak su (1 litre)
  • Un (2 yemek kaşığı, tepeleme şekilde)
  • Sıvı yağ (3 veya 4 yemek kaşığı)
  • Karabiber
  • Tuz

AŞÇININ NOTU

• Sarımsak lezzetini seviyorsanız ya da yemeğiniz soğuk kış günlerinde bağışıklık sisteminizin daha etkili çalışmasına etki etsin istiyorsanız, çorbaya pişme aşamasında sarımsak da ekleyebilirsiniz. • Mantar, yemeğimizin ana besini olduğundan dolayı taze ve lezzetli olur ise, yemeğimizin lezzeti kesinlikle katlanacaktır.

YAPILIŞI

1. Öncelikli olarak, mantarlarımızı yıkıyor ve çok minik olacak şekilde doğruyoruz.
2. Soğanımızı da çok ince doğruyor, sıvı yağda kavuruyoruz.
3. Daha sonra, mantarlarımızı da ekliyor ve biraz sulanana kadar bekliyoruz.
4. Unu ekleme vakti. Unumuzu ekliyor, bir iki kez çeviriyoruz.
5. Karabiberi de ekledikten sonra sıcak suyumuzu tencereye boşaltıyoruz. Su kaynadıktan sonra da oda sıcaklığında tuttuğumuz sütü ekliyor ve kaynama tekrar gerçekleşene kadar karıştırıyoruz.
6. Son olarak, çorbamız kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kadar daha pişmeye bırakıyoruz ve altını kapatıp tuzumuzu ekliyoruz. Afiyet olsun!

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kakaolu kek tarifi - Kakaolu ıslak kek nasıl yapılır?

Afyonkarahisar'ın hazinesi

Gastronomik yönüyle Afyonkarahisar

Akşama ne pişirsem?

Vişne yemenin tam zamanı

Pazar kahvaltısını kim sevmez?

SON DAKİKA SON DAKİKA