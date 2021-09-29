Kremasız mantar çorbası tarifi: Kremasız mantar çorbası nasıl yapılır?

• Sarımsak lezzetini seviyorsanız ya da yemeğiniz soğuk kış günlerinde bağışıklık sisteminizin daha etkili çalışmasına etki etsin istiyorsanız, çorbaya pişme aşamasında sarımsak da ekleyebilirsiniz. • Mantar, yemeğimizin ana besini olduğundan dolayı taze ve lezzetli olur ise, yemeğimizin lezzeti kesinlikle katlanacaktır.

YAPILIŞI

1. Öncelikli olarak, mantarlarımızı yıkıyor ve çok minik olacak şekilde doğruyoruz.

2. Soğanımızı da çok ince doğruyor, sıvı yağda kavuruyoruz.

3. Daha sonra, mantarlarımızı da ekliyor ve biraz sulanana kadar bekliyoruz.

4. Unu ekleme vakti. Unumuzu ekliyor, bir iki kez çeviriyoruz.

5. Karabiberi de ekledikten sonra sıcak suyumuzu tencereye boşaltıyoruz. Su kaynadıktan sonra da oda sıcaklığında tuttuğumuz sütü ekliyor ve kaynama tekrar gerçekleşene kadar karıştırıyoruz.

6. Son olarak, çorbamız kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kadar daha pişmeye bırakıyoruz ve altını kapatıp tuzumuzu ekliyoruz. Afiyet olsun!