Protein ve kalsiyum kaynağı: Muradiye Çorbası

Özellikle Bursa ve çevresinde sıklıkla yapılan muradiye çorbası, tavuk ve yoğurdun bir araya gelmesi sayesinde hazırlanıyor. Bu sayede hem lezzetli hem de besleyici bir öğün haline gelen bu çorbayı, ister akşam ister öğle yemeklerine dahil edebilirsiniz. İşte muradiye çorbası tarifi...

Giriş Tarihi: 12.01.2022 09:00 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 09:00
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı Ekonomik Tarif
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 15 dakika Hazırlama 30 dakika
  • Porsiyon : 150 kcal

MALZEMELER

  • 1 parça tavuk göğsü
  • 1 adet kabak
  • 1 adet havuç
  • 1 yemek kaşığı arpa şehriye
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 4 su bardağı su
  • Tuz, karabiber

Terbiyesi için:

  • 1 su bardağı yoğurt
  • 2 yemek kaşığı un
  • Yarım çay bardağı su

Üzeri için:

  • 1 yemek kaşığı tereyağ
  • 1 tatlı kaşığı nane

YAPILIŞI

  1. Küçük parçalar olacak şekilde doğranmış tavuk eti, kabak ve havuçları ayırın.
  2. Tencereye sıvı yağı ekledikten sonra öncelikle tavuk parçalarını iyice pişirin. Ardından tavuk eti ve kabağı 5 dakika daha kavurun.
  3. Üzerine sıcak suyu ekleyin, sebzeler yumuşayana kadar kaynatın.
  4. Arpa şehriyeleri de ekledikten sonra biraz pişmesini bekleyin.
  5. Ayrı bir kapta yoğurt ve unu karıştırdıktan sonra bir kepçe kadar sıcak suyu bu karışıma ilave edin. Böylece kesilmeyi engelleyebilirsiniz.
  6. Yoğurt karışımını çorbaya ilave edin.
  7. Kaynadıktan sonra ocağı kapatabilirsiniz.
  8. Üzerine erittiğiniz 1 yemek kaşığı tereyağında yaktığnız tereyağını dökün.
  9. Afiyet olsun.

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