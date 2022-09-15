Soğuk ayran aşı tarifi

Doyurucu, kolay ve lezzeti tam puan alan bir tarif arıyorsanız ayran aşı tam size göre bir yemek. Özellikle pratik oluşu, çalışanlar için harika bir alternatif. İşte soğuk ayran aşı tarifi ve yapılışı...

Giriş Tarihi: 15.09.2022 09:23 Güncelleme Tarihi: 15.09.2022 09:23
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 25 dakika Hazırlama 5 dakika
  • Porsiyon : 120 kcal

MALZEMELER

2 su bardağı yoğurt
6 su bardağı soğuk su
Bir su bardağı haşlanmış nohut
Bir su bardağı haşlanmış kırık yarma
Kıyılmış taze nane

AŞÇININ NOTU

Üzeri için tereyağında nane pişirip ayran aşına ilave edebilirsiniz.

YAPILIŞI

Derin ve geniş bir kabın içinde yoğurdu çırpın.
Bir tencereye suyu aktarın, nohut ve yarmayı alıp. Üzerine tuz ilave edip 5 dakika kaynatın. Çorbayı soğumaya bırakın.
Soğuyan çorbanın içine yoğurdu ilave edin.
Üzerine ince ince kıyılmış taze naneyi ilave edip servis yapabilirsiniz.

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