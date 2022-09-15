Soğuk ayran aşı tarifi

2 su bardağı yoğurt 6 su bardağı soğuk su Bir su bardağı haşlanmış nohut Bir su bardağı haşlanmış kırık yarma Kıyılmış taze nane

YAPILIŞI

Derin ve geniş bir kabın içinde yoğurdu çırpın.

Bir tencereye suyu aktarın, nohut ve yarmayı alıp. Üzerine tuz ilave edip 5 dakika kaynatın. Çorbayı soğumaya bırakın.

Soğuyan çorbanın içine yoğurdu ilave edin.

Üzerine ince ince kıyılmış taze naneyi ilave edip servis yapabilirsiniz.