Soğuk ayran aşı tarifi

MALZEMELER
2 su bardağı yoğurt
6 su bardağı soğuk su
Bir su bardağı haşlanmış nohut
Bir su bardağı haşlanmış kırık yarma
Kıyılmış taze nane
AŞÇININ NOTU
Üzeri için tereyağında nane pişirip ayran aşına ilave edebilirsiniz.
YAPILIŞI
Derin ve geniş bir kabın içinde yoğurdu çırpın.
Bir tencereye suyu aktarın, nohut ve yarmayı alıp. Üzerine tuz ilave edip 5 dakika kaynatın. Çorbayı soğumaya bırakın.
Soğuyan çorbanın içine yoğurdu ilave edin.
Üzerine ince ince kıyılmış taze naneyi ilave edip servis yapabilirsiniz.