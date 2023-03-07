Tavuk suyu çorbası tarifi: Hastalıklara şifa her derde deva! Bu çorba tam bir bağışıklık dostu...
Kış aylarında sık sık hastalıklarıklara yakalanabiliriz. Özellikle de soğuk algınlığı ve grip gibi sağlık sorunları çok yaygın bir şekilde görülebilir. Bu hastalık döneminde ise sağlıklı besinler tüketmek fazlasıyla önemlidir. Tavuk suyu çorbası ise bağışıklık güçlendiren, hastalıklara şifa olan bir besin kaynağıdır. Şimdi bahsedeceğimiz tarif ile hem bu çorbanın lezzetine doyamayacaksınız hem de hastalıklara yakalanma riskiniz azalacak. İşte tarifin detayları geliyor...
Giriş Tarihi: 07.03.2023 09:24Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 09:24
4 Kişilik
Ev Yapımı
Yemek DavetiDiğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
35 dakika
Hazırlama
15 dakika
Porsiyon :
85 kcal
MALZEMELER
Tavuk
1 çorba kaşığı un
1 çorba kaşığı tereyağı
2 çorba kaşığı sıvı yağ
Tuz
Pul biber
3 avuç tel şehriye
2-3 dal maydanoz
Yarım limon suyu
1 yumurta sarısı
YAPILIŞI
Tavukları güzelce yıkadıktan sonra haşlamaya başlayın. Ardından suyunu süzüp bir kaba alın.
Tenceremizde tereyağı ve sıvı yağı eritip unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Sonra tavuk suyunu ekleyelim.
Üzerine 1 bardak kadar da normal kaynar su ekleyelim.
O suda kaynayınca tel şehriyeleri ilava edin.
Başka bir yerde bir yumurta sarısı ve yarım limon suyu ile terbiye hazırlayalım.
Daha sonra indirmeye yakın pul biber, karabiber ,tuz ve biraz maydanoz ekleyip 5 dk. daha kaynatıp altını kapayalım.
İşte tavuk suyu çorbamız hazır. Herkese afiyet olsun!